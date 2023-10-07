Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, daha sonra İsrail topraklarına girerek saldırıya geçti. Bölgede çatışmaların şiddeti artarken, 5 İsrailli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Hamas yakaladığı İsrail güçlerini esir alırken, canını kurtarmak isteyen İsrail vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı.
Birçok İsrailli havalimanlarına akın ederken, bazıları da kendilerini çöllere attı. Panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan İsraillilerin can havliyle kaçıştığı görüntüler kameralara yansıdı.
Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı. Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 7 topluluğun Hamas'ın kontrolü altında olduğunu bildirdi. Bunlar arasında Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri ve Gazze Genel Komutanlığı yer alıyor.
Bölgede yaşanan çatışmalar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bir açıklama yaptı. Zor bir dönemde geçtiklerini belirten Herzog, "Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.
İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.
Son Dakika › Dünya › Hamas'ın operasyonu sonrası kendilerini çöle atan İsrailliler panikle kaçmaya başladı - Son Dakika