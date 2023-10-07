Hamas'ın operasyonu sonrası kendilerini çöle atan İsrailliler panikle kaçmaya başladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlattı. İsrail'e 5 bin roket ve havan fırlatan Hamas, daha sonra İsrail topraklarına girerek saldırıya geçti. Bölgede çatışmaların şiddeti artarken, 5 İsrailli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı. Hamas yakaladığı İsrail güçlerini esir alırken, canını kurtarmak isteyen İsrail vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı.

KENDİLERİNİ ÇÖLLERE ATIP KAÇMAYA BAŞLADILAR

Birçok İsrailli havalimanlarına akın ederken, bazıları da kendilerini çöllere attı. Panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışan İsraillilerin can havliyle kaçıştığı görüntüler kameralara yansıdı.

İSRAİL ORDUSU "SAVAŞ DURUMU ALARMI" İLAN ETTİ

Saldırıların ardından İsrail'den misilleme gecikmedi. Gazze'deki bazı hedefler vurulurken, "savaşa hazırlık durumu" ilan edildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas saldırıların sonucuna katlanacak" ifadesi de kullanıldı.

HAMAS'TAN BİRLEŞME ÇAĞRISI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı. Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

7 TOPLULUK HAMAS'IN KONTROLÜ ALTINDA

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki 7 topluluğun Hamas'ın kontrolü altında olduğunu bildirdi. Bunlar arasında Sderot, Nahal Oz, Kfar Haza, Magen, Sufa Beheri ve Gazze Genel Komutanlığı yer alıyor.

HERZOG'UN AÇIKLAMASI DURUMU ÖZETLİYOR

Bölgede yaşanan çatışmalar sonrası İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog bir açıklama yaptı. Zor bir dönemde geçtiklerini belirten Herzog, "Kendimizi korumak için her şeyi yapacağız" dedi.

"DÜŞMANIMIZ HİÇ GÖRMEDİĞİ BİR BEDEL ÖDEYECEK"

İsrail Başbakanı Netahyahu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek." dedi.