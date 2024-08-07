Önce Haniye şimdi Sinvar! İsrail'den Hamas'ın yeni lideri için tehdit - Son Dakika
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Önce Haniye şimdi Sinvar! İsrail'den Hamas'ın yeni lideri için tehdit

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Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından, yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıklandı. Sinvar, agresif ve karizmatik bir lider olarak tanınıyor ve hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçirdi. İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Sinvar'ın yükselişinin Hamas'ı yeryüzünden silmek için bir başka güçlü neden olduğunu belirtti. Katz, Sinvar'ı 'hızla ortadan kaldırma' tehdidinde bulundu.

07.08.2024 11:13
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Hamas'ın yeni lideri ise İsrail'i öfkelendirdi. Dışişleri Bakanı İsrael Katz, yaptığı açıklamada, Sinvar'ın yükselişinin Hamas'ı yeryüzünden silmek için bir başka güçlü neden olduğunu söyledi.

Hamas, İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın getirildiği açıkladı. Acımasız, agresif ve karizmatik bir lider olarak tanınan Sinvar, hayatının büyük bir kısmını İsrail hapishanelerinde geçirmiş bir isim olarak göze çarpıyor. Sinvar, 7 Ekim'de gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu'nun "Beyni" olarak görülüyordu.

KATZ'DAN "HIZLA ORTADAN KALDIRMA" TEHDİDİ

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Sinvar'ı "Hızla ortadan kaldırma" tehdidinde bulunarak, "Başterörist Yahya Sinvar'ın İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu iğrenç örgütü yeryüzünden silmek için bir başka ikna edici nedendir" sözlerini kullandı.

DÜNYA BASINI SİNVAR'IN HEDEFTE OLDUĞUNU YAZDI

Dünya gazetelerinin en önemli gündem maddelerinden biri de Yahya Sinvar oldu. ABD'li New York Times gazetesi Hamas'ın yaptığı tercihle otoriteyi sertlik yanlısı birinin elinde topladığını yazdı.

Sinvar'ın İsrail için uzun süredir "Bir numaralı hedef" olduğunu hatırlatan gazete "İsrail ordusu onu aramaya devam ettiği için Gazze'den ayrılması pek olası görünmüyor" ifadesini kullandı.

Önce Haniye şimdi Sinvar! İsrail\'den Hamas\'ın yeni lideri için tehdit
Kaynak: DHA

İsmail Haniye, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Önce Haniye şimdi Sinvar! İsrail'den Hamas'ın yeni lideri için tehdit - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre Bey: Bu savaş durmalı. Daha büyük savaşların başlangıcı olarak görüyorum. 10 0 Yanıtla
  • Ali boz: kutudan çıkan sincap oyuncak gibi.kafasini kutudan ciardikça kafasına vuruyor.. 2 1 Yanıtla
  • Gursel kalen: Bütün terörüstlerin sonu gelmeli ki dünya güvenli bir yer olsun. 0 0 Yanıtla

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