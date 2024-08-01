Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif\'in ölümünü doğrulamadı

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Hamas, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in ölüp ölmediğinin sadece Kassam Hareketi liderliği tarafından doğrulanabileceğini açıkladı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Kassam liderlerinden herhangi birinin şehitliğini doğrulamak veya reddetmek, Kassam Tugayları'nın ve hareketin liderliğinin meselesidir. Bunlardan herhangi biri açıklanmadıkça medyada ya da başka bir kesim tarafından yayınlanan hiçbir haberin doğrulanması mümkün değildir" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL ORDUSU, DEİF'İN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULAMIŞTI

İsrail Savunma Kuvvetleri, bugün yaptığı açıklamada Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'in düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada, "Artık doğrulayabiliriz. Muhammed Deif öldürüldü" denilmişti.