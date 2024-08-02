Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Cenazesi Doha'da Defnedilecek - Son Dakika
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Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Cenazesi Doha'da Defnedilecek

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Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek. Cenaze törenine Arap ve İslam dünyası liderleri katılacak. Haniye, İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Bölgede savaş korkusu artıyor.

02.08.2024 12:17
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(ANKARA) - Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin naaşı, bugün Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Luseyl kentinin mezarlığında defnedilecek. Hamas, cenaze törenine Arap ve İslam dünyası liderlerinin katılacağını açıkladı.

Katar, İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin cenaze törenine ev sahipliği yapıyor. Haniye için cenaze namazı Doha'daki İmam Muhammed bin Abdul Wahhab Camii'nde kılınacak. Hamas liderinin naaşı Doha'nın kuzeyinde kalan Luseyl kentinin mezarlığına defnedilecek.

Haniye, Hamas'ın siyasi ofisinden temsilcilerle birlikte uzun süredir Doha'da yaşıyordu. Hamas, Doha'da düzenlenen cenaze törenine "Arap ve İslam dünyası liderleri" ile  Filistinli gruplardan temsilcilerin katılacağını belirtti. Cenaze törenine Türkiye'den de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılacak.

Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da çarbamba günü uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hamas liderinin naaşı dün Tahran'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'ya nakledildi.

Haniye'nin öldürülmesinin ardından İran'da 3 gün, Türkiye ve Pakistan'da birer gün ulusal yas ilan edildi.

Bölgesel savaş korkusu giderek artıyor

Haniye'ye yönelik suikast, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki bir banliyöye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Şükr'ü öldürmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti. Haniye ve Şükr'in ölümünün bölgesel bir çatışmanın önünü açmasından endişe duyuluyor.

Haniye, Gazze'de ateşkes için Katar, Mısır ve ABD ile birlikte uzun süredir devam eden müzakerelerde arabulucularla çalışıyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, perşembe akşamı yaptığı açıklamada, Haniye'nin öldürülmesinin "durumu iyileştirmediğini" ve bölgede artan gerilimlerden "çok endişeli" olduğunu söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Beyrut'ta İsrail'in düzenlediği saldırıda öldürülen Şükr'ün cenazesi için güvenlik nedeniyle gizli tutulan bir konumdan yaptığı açıklamada, İsrail'e karşı yanıtın "kaçınılmaz" olduğunu söyledi. İran Dini Lideri Ali Hamaney de İsrail'e "sert bir karşılık" verileceğini belirtti.

İsrailli yetkililer kendileri yönelik herhangi bir agresyonun "bedelinin çok ağır olacağını" söyledi.

Hamas Lideri İsmail Haniye\'nin Cenazesi Doha\'da Defnedilecek
Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Cenazesi Doha'da Defnedilecek - Son Dakika
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