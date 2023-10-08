Hamas "Sivilleri hedef almıyoruz" dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil - Son Dakika

Hamas "Sivilleri hedef almıyoruz" dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil

Son Güncelleme: 08.10.2023 14:59

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail sert karşılık verirken, çatışmalarda can kaybı da artıyor. Hamas Sözcüsü "Operasyon sırasında sivilleri hedef almıyoruz" derken Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen İsrail'e ait X hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Hamas'ın İsrailli sivilleri hedef aldığına yönelik fotoğrafların yer aldığı paylaşımda "Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil. Aileleri katledip yaşlıları kaçırıyor ve cesetlere bile zarar veriyorlar" denildi.

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlatırkenGazze'den İsrail yönüne binlerce roket atıldı, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybederken, Hamas Sözcüsü Osama Hamdan yaptığı açıklamayla operasyonlarda sivillerin hedef alınmadığını ifade etti.

İSRAİL'DEN HAMAS'IN SÖZLERİNE FOTOĞRAFLI YANIT

600 İsraillinin hayatını kaybettiği çatışmalarda sivillerin hedef alınmadığına yönelik iddiaya İsrail kanadından ise sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilen İsrail'e ait resmi X hesabından yapılan paylaşımda çatışmalar sırasında hayatını kaybeden sivillere ait fotoğraflar paylaşıldı.

Hamas 'Sivilleri hedef almıyoruz' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil

"DÜNYANIN NEYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞUMUZU BİLMESİ GEREKİYOR"

Çok sayıda cansız bedenin yer aldığı kareye de yer verilen paylaşımda şu ifadelere yer verildi; "Bu korkunç görüntüleri paylaşıp paylaşmama konusunda tartıştık ama dünyanın neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmesi gerekiyor. Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil. Aileleri katledip yaşlıları kaçırıyor ve cesetlere bile zarar veriyorlar."

Hamas 'Sivilleri hedef almıyoruz' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil

"HAMAS'IN ACIMASIZ SALDIRISI BİR SAVAŞ SUÇUDUR"

Öte yandan İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari de Hamas'ın eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu olduğunu belirterek, "Hamas'ın acımasız saldırısı bir savaş suçudur. Kadınları ve çocukları esir almak uluslararası hukuku ihlal eder ve İslam'a aykırıdır. Bu eylemlere her kim katıldıysa bedelini ödeyecektir. Savaş zor ve önümüzde zorlu günler var. IDF güçlüdür ve gücünün her zerresini kullanacaktır" dedi.

Filistin, İsrail, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas 'Sivilleri hedef almıyoruz' dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil - Son Dakika


Son Dakika
14:56 AK Parti MKYK listesine giremeyen Şamil Tayyar ateş püskürdü: İçin için partiyi çürütüyorlar
14:55 Hamas "Sivilleri hedef almıyoruz" dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil
14:52 Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Burak Yılmaz tercihleriyle şaşırttı
14:06 CHP'de gergin kongre! İmamoğlu'nun konuşmasını bu sloganla kestiler
14:04 Juventus'un hocası Allegri, Kenan Yıldız'ı yere göğe sığdıramadı: Kimse onun gibi değil
13:45 CHP İstanbul Kongresi'nde Canan Kaftancıoğlu'nu yuhaladılar! Alkışlayarak yanıt verdi
13:18 Deprem falan değil! İsrail savaş uçaklarının bomba yağdırdığı Gazze'deki yıkım böyle görüntülendi
12:54 Mısır'da bir polis, İsrailli turistleri taşıyan otobüse saldırdı! 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12:33 Hamas'a destek veren İranlı vekiller, Meclis'i bu sloganla inletti: İsrail'e ölüm
12:19 Kerem Aktürkoğlu, Ada yolcusu! West Ham transfer için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 15:20:19. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas "Sivilleri hedef almıyoruz" dedi, İsrail'den fotoğraflı yanıt gecikmedi: Bunlar özgürlük savaşçısı falan değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement