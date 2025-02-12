Hamburg\'da Tren ve TIR Çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

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ALMANYA'nın Hamburg kenti yakınlarında bir yolcu treni ile TIR'ın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı açıklandı.

Hamburg İtfaiyesi'nin yaptığı açıklamada, 300 kişinin yer aldığı trenin karıştığı kazaya 80 acil arama kurtarma personelinin müdahale ettiği belirtildi. Trenin frenlemesine rağmen duramayarak TIR'a çarptığı ve meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.