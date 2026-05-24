Hannover'de CHP Gençleri Kurultay İptalini Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hannover'de CHP Gençleri Kurultay İptalini Protesto Etti

24.05.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li gençler, Hannover'de 38. Olağan Kurultay'ın iptalini protesto etti, halk iradesine vurgu yaptı.

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER) –Almanya'nın Hannover kentinde CHP'li gençler, "Geri Adım Yok Mücadeleye Devam" buluşmasında CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesini protesto etti. Katılımcılar, kararın halk iradesine müdahale olduğunu vurgulayarak demokrasi ve dayanışma mesajı verdi.

Hannover Landtag yanındaki meydanda gerçekleştirilen etkinlik, CHP Hannover Gençlik Kolları tarafından düzenlendi. Buluşmada konuşan CHP Hannover Birlik Başkanı Mehmet Doğruyol, Hannover'den Türkiye'ye ve dünyaya mesaj verdiklerini söyledi.

Doğruyol, "Hannover gençlik kolları ve kitlemizle birlikte mutlak butlan kararına karşı tepkimizi göstermek için bir araya geldik. Hannover Birliği ve gençlik kollarımızla birlikte, Genel Merkezimizin yanında; Genel Başkanımız Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ile yola devam etme kararlılığını ortaya koyuyoruz" dedi.

Kararın halk iradesine yönelik bir müdahale olduğunu savunan Doğruyol, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bu müdahale halk iradesine karşı yapılmış bir darbedir. Türkiye'de birinci parti olan CHP'ye yönelik bu girişim, yenilgiyi kabul edemeyenlerin hazımsızlığıdır" ifadelerini kullandı.

Doğruyol, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine atıfta bulunarak, halk iradesinin yeniden tek kişinin yönetimine bırakıldığını ileri sürdü. "Mutlak butlan kararı bir gasptır. Bu gasbın halka geri verilmesi için mücadele gerekmektedir. Bu mücadeleyi dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Hannover'de de sürdürüyoruz" diye konuştu.

CHP'nin yalnızca parti binalarında değil, meydanlarda ve halkla iç içe var olabileceğini belirten Doğruyol, "Gerçek Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda, sokaklarda ve halkla dayanışma içinde olandır" dedi.

Buluşma, "Yaşasın demokrasi, yaşasın halkın iradesi" ve "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hannover'de CHP Gençleri Kurultay İptalini Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu’nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı 16 yaşındaki futbolcu Abdullah Sultanoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi “İlgileneceğim Hocam“ diyerek müdahale etti Yusuf Kaplan isyan etti, Bakan Çiftçi "İlgileneceğim Hocam" diyerek müdahale etti
Akın akın geliyorlar Türkiye’nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü Kocaeli MHP İl Başkan Yardımcısı Geylani Yenigün, ortağı tarafından vurularak öldürüldü
İsrailli bakan Ben-Gvir’e Fransa kapısı kapandı İsrailli bakan Ben-Gvir'e Fransa kapısı kapandı
Bağcılar’da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu Bağcılar'da gizemli ölüm: Haber alınamayan mağaza sahibi otomobilinin bagajında ölü bulundu

20:56
Süper Lig’e yükselen son takım Çorum FK oldu
Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK oldu
20:44
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici
20:33
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
Adnan Beker: Keşke bir de “Allah CHP’yi senden korusun” deseymişim
20:08
Özgür Özel’in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
Özgür Özel'in TBMM yürüyüşüne başsavcılıktan soruşturma
19:47
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e ziyaret: 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplanmalı
19:46
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 21:18:53. #7.12#
SON DAKİKA: Hannover'de CHP Gençleri Kurultay İptalini Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.