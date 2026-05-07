Hantavirüs Şüphesiyle Kabin Memuru Karantinada

Güney Afrika’da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı kadın yolcuyla temas kuran bir kabin memuru, virüs şüphesiyle karantinaya alındı. Olay, Avrupa’da yeni bir salgın endişesini yeniden gündeme taşıdı.

Hollanda merkezli hava yolu şirketinde görev yapan kabin memurunun, Amsterdam’da gözetim altında tedavi altına alındığı bildirildi.

HASTA YOLCU UÇAĞA ALINMADI

İddiaya göre 69 yaşındaki Hollandalı kadın, 25 Nisan 2026 tarihinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde uçağa binmek istedi. Ancak sağlık durumunun kötü olması nedeniyle uçuşa kabul edilmedi. Hastaneye kaldırılan kadın yolcu, bir gün sonra hayatını kaybetti. Yapılan incelemelerde ölüm nedeninin hantavirüs olduğu açıklandı.

TEMASLI KABİN MEMURU GÖZETİM ALTINDA

Kadın yolcuyla temas ettiği belirlenen kabin memurunun da hantavirüs şüphesiyle karantinaya alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin, görevlinin temas ettiği kişiler üzerinde de inceleme başlattığı belirtildi.

SALGIN ENDİŞESİ YENİDEN GÜNDEMDE

Son dönemde hantavirüs kaynaklı ölümlerin artması, dünya genelinde yeni salgın tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Uzmanlar, virüsün COVID-19 kadar hızlı yayılmadığını ancak ciddi sağlık riskleri taşıdığını vurguluyor..