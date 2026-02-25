Hareketlerini gören herkesin yorumu aynı: Babasının kopyası

ABD Başkanı Donald Trump'ın 25 Şubat 2026'da yaptığı Birliğin Durumu konuşması siyasi mesajlarıyla gündem olurken, salondaki bir başka detay da dikkat çekti. Trump'ın oğlu Barron Trump'ın kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MİMİKLERİ VE OTURUSUŞU DİKKATLERDEN KAÇMADI

Kongre salonunda babasını izleyen Barron Trump'ın mimikleri ve oturuşu izleyicilerin gözünden kaçmadı. Özellikle el hareketleri ve yüz ifadeleri üzerinden yapılan paylaşımlarda, çok sayıda kullanıcı "Babasının kopyası" yorumunda bulundu.

FİZİKSEL OLARAK DA BENZİYOR

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce beğeni ve yorum alırken, bazı kullanıcılar Barron'un babasına olan fiziksel benzerliğine dikkat çekti, bazıları ise davranışlarının da Donald Trump'ı andırdığını ifade etti.

GECENİN EN ÇOK KONUŞULAN DETAYLARINDAN

Trump'ın konuşması siyasi tartışmalara sahne olurken, Barron Trump'ın kameralara yansıyan anları da gecenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.