Hareketsiz Kalmak Kalp Yetmezliği Riskini Artırıyor

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YENİ bir araştırmaya göre, uzun süre hareketsiz kalmak, düzenli egzersiz yapanlarda bile kalp yetmezliği riskini artırıyor.

ABD'deki Massachusetts General Hospital'da yapılan yeni bir araştırmaya göre, hareketsiz kalınan zamanın süresi kalp hastalıkları riskini artırıyor. JACC akademik dergisinde yayımlanan çalışmada, Birleşik Krallık biyobankasındaki 90 bin katılımcının sağlık verileri değerlendirildi. Katılımcılar, bileğe takılan bir ivmeölçerle 7 gün boyunca takip edildi. Ortalama yaşı 62 olan katılımcıların yüzde 56'sı kadın ve günlük ortalama hareketsizlik süreleri yaklaşık 9,5 saat olarak belirlendi.

Araştırma, atriyal fibrilasyon (AF), miyokard enfarktüsü (ME) ve kalp yetmezliği (KY) gibi kalp hastalıkları riskinin, hareketsiz sürelerin artmasıyla yükseldiğini gösterdi. Çalışmaya göre, önerilen haftalık 150 dakikalık fiziksel aktiviteyi gerçekleştiren bireylerde AF ve ME riskleri azalsa da KY ile kalp hastalığına bağlı ölüm riski yüksek kalmaya devam ediyor.

Araştırmanın yazarlarından Shaan Khurshid, halk sağlığı politikalarının hareketsizliği azaltmaya odaklanması gerektiğini söyleyerek, günde 10,6 saatten fazla hareketsiz kalmamanın kalp sağlığı için asgari bir hedef olabileceğini aktardı.

Brown Üniversitesi Aile Hekimliği Bölümü'nden Charles Eaton ise araştırmanın hareketsiz yaşamın sağlık üzerindeki tehlikelerine dair güçlü kanıtlar sunduğunu kaydetti.