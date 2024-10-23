Harris, Trump'ı Anketlerde Geride Bıraktı - Son Dakika
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Dünya

Harris, Trump'ı Anketlerde Geride Bıraktı

Kamala Harris, Trump'a karşı yapılan ankette %46'ya %43'lük bir üstünlük sağladı.

23.10.2024 16:08
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(ANKARA) - ABD'nin 5 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerine 2 haftadan kısa bir süre kalmışken,Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Parti'inin adayı Donald Trump arasındaki çekişme devam ediyor. Reuters/ Ipsos tarafından yapılan son ankete göre, Kamala Harris, Trump'a  yüzde 46'ya yüzde 43'lük bir üstünlük sağladı.

Yeni anket, Başkan Yardımcısı Harris'in ABD'nin eski Başkanı Trump'dan yüzde 3 puan önde olduğunu gösteriyor. Demokrat adayın anketlerdeki liderliği, geçen hafta yapılan ve yüzde 45'e yüzde 42'lik bir farkla Harris'i önde gösteren bir önceki ankete kıyasla değişmedi. Anket ayrıca "göç, ekonomi ve demokrasiye yönelik tehditlerin" seçmenler için en önemli konular arasında yer aldığını ortaya koydu.

Reuters/Ipsos anketi, seçmenlerin ekonominin ve göçün durumu hakkında karamsar bir görüşe sahip olduğunu ve bu konularda genellikle Trump'ın yaklaşımını desteklediklerini gösterdi. Kayıtlı seçmenlerin yaklaşık yüzde 70'i hayat pahalılığının yanlış yolda olduğunu belirtirken, yüzde 65'i göç politikası ve yüzde 60'ı ekonomi için aynı şeyi söyledi. Anket katılımcılarına bir sonraki başkanın görevdeki ilk 100 gününde en çok neye odaklanması gerektiği sorulduğunda ise yüzde 35'lik bir oranla "göçmen" yanıtı öne çıktı.  Gelir eşitsizliği yüzde 11, vergiler ve sağlık hizmetleri ise yüzde 10'luk bir oranla diğer yanıtlar oldu.

Öte yandan, hangi adayın "siyasi aşırılık ve demokrasiye yönelik tehditlerle daha iyi mücadele edeceği" sorusunda Trump kötü bir performans sergilerken, Harris yüzde 42'ye yüzde 35'lik bir oranla önde yer alıyor. Harris, ayrıca kürtaj ve sağlık politikaları konusunda da Trump'a göre önde.

Reuters/Ipsos anketi 15-21 Ekim tarihleri arasında ABD'de 3 bin 481'i kayıtlı seçmen olmak üzere toplam 4 bin 129 seçmen arasında gerçekleştirildi. Anketin yüzde 2 hata payına sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

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