Hastaneye kaldırılan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth taburcu edildi

Buckingham Sarayı, perşembe günü yaptığı açıklamada, Kraliçe II. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurdu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

95 yaşındaki İngiliz Kraliçesi'nin ön incelemeler için hastaneye başvurduğu belirtilen açıklamada, perşembe günü öğle yemeği saatinde Windsor Şatosu'ndaki evine döndüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KUZEY İRLANDA ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Çarşamba günü İngiliz Kraliçesi, Kuzey İrlanda'ya yapmayı planladığı bir ziyareti iptal etmişti. Saray, Kraliçe 2. Elizabeth'in birkaç gün dinlenmesi yönünde doktorların verdiği tavsiyeleri 'gönülsüzce' kabul ederek ziyareti iptal ettiğini bildirmişti.