Hava gösterisi sırasında MİG-23 uçağı düştü - Son Dakika
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Hava gösterisi sırasında MİG-23 uçağı düştü

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:01

Amerika'da yapılan 2023 Thunder Over Michigan hava gösterisi sırasında MİG-23 tipi savaş uçağında meydana gelen arızadan sonra uçak yere çakıldı. Korkunç kazada uçakta bulunan iki pilot atlayarak kurtuldu. Pilotların yanmaya başlayan uçaktan fırladığı anı gösteren video görüntüleri yayınlandı. Federal Havacılık İdaresi, pilotların paraşütle atladığını ve gösterinin yapıldığı göle indiğini doğruladı. Kazadan kaynaklanan yaralanma haberleri henüz duyurulmadı. Olayı araştırmak için Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu devreye girecek.

Amerika'da yapılan 2023 Thunder Over Michigan hava gösterisi sırasında MİG-23 tipi savaş uçağında meydana gelen arızadan sonra uçak yere çakıldı. Korkunç kazada uçakta bulunan iki pilot atlayarak kurtuldu.

Hava gösterisi sırasında havada alev alan uçak yere çakıldı

Korkunç video görüntüleri, pilotların yanmaya başlayan uçaktan fırladığı anı ve Ypsilanti'deki bir apartman binasının dışına daldığını gösteriyor.

Federal Havacılık İdaresi, iki kişinin MiG-23'ten paraşütle atladığını ve Pazar günkü gösteride Belleville Gölü'ne indiğini doğruladı. Yetkililer, pilotların sudan çıkarıldığını ve iyi olduklarını belirtti.

Görgü tanığı olduğu söylenen bir Twitter kullanıcısı, uçağın düşmeden önce geri tepme yaşadığını yazdı, ancak kaza nedeni henüz doğrulanmadı.

Hava gösterisi sırasında havada alev alan uçak yere çakıldı

Sosyal medyada dolaşan başka bir video, uçak dumanlar içinde patladıktan ve burnu aşağıya doğru gitmeye başladıktan sonra pilotların uçaktan atladığı anı gösteriyor.

Kazadan kaynaklanan yaralanma haberleri henüz duyurulmadı. Etkinliğin katılımcılarına havaalanını sakin bir şekilde terk etmeleri ve araçlarına geri dönmeleri istendi.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kaza olayını araştıracak. Thunder Over Michigan, Yankee Hava Müzesi tarafından düzenlenen yıllık bir etkinliktir ve havacılık mühendisliğinin etkileyici gösterilerini iki gün boyunca sergiler.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: Hava gösterisi sırasında MİG-23 uçağı düştü - Son Dakika
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