Havacılık dünyasını sarsan skandal! 17 yıl boyunca sahte ehliyetle uçmuş

Kanada'da havacılık dünyasını sarsan bir skandal ortaya çıktı. Eski bir Air Canada pilotunun, gerekli lisansa sahip olmadan 17 yıl boyunca 900'den fazla uçuş gerçekleştirdiği ve bu süreçte on binlerce yolcu taşıdığı iddia edildi.

SAHTE EHLİYETLE 17 YIL UÇTUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kanada polisi, eski Air Canada pilotu Jeffrey Wall'u, sahte havacılık ehliyeti kullandığı iddiasıyla tutukladı.

Soruşturmaya göre Wall'un, 2009 ile 2025 yılları arasında kaptan pilotluğa kadar yükselmesine rağmen, ticari havacılıkta en üst düzey lisanslardan biri olan Airline Transport Pilot License (ATPL-A) belgesine sahip olmadığı ve zorunlu sınavları geçmeden görev yaptığı öne sürüldü.

Yetkililer, Wall'un bu süreçte 900'den fazla iç ve dış hat uçuşu gerçekleştirdiğini belirtti.

SKANDAL RUTİN DENETİMDE ORTAYA ÇIKTI

İhlalin, 2025 yılında havacılık belgelerine yönelik rutin bir inceleme sırasında tespit edildiği açıklandı.

Bunun üzerine "Project Icarus" adı verilen soruşturma başlatılırken, pilotun profesyonel kayıtlarında çok sayıda tutarsızlık bulunduğu belirtildi.

BOEING 767, 777 VE 787'LERİ KULLANDI

Peel Bölgesel Polis Yardımcısı Başkomiser Nick Milinovich, olayın "adeta bir film senaryosunu andırdığını" söyledi.

Milinovich, Wall'un kariyeri boyunca Boeing 767, Boeing 777 ve Boeing 787 tipi yolcu uçaklarını kullandığını ve yaklaşık 3 milyon Kanada doları gelir elde ettiğini açıkladı.

YEDİ AYRI SUÇLAMAYLA KARŞI KARŞIYA

Jeffrey Wall hakkında dolandırıcılık, belge sahteciliği ve taklit işaret kullanımı dahil yedi ayrı suçlamayla dava açıldı.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı'nın da pilot hakkında para cezası uyguladığı belirtilirken, Wall'un 29 Haziran'da hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

AIR CANADA'DAN AÇIKLAMA

Air Canada, söz konusu pilotun görev yaptığı dönemde düzenli eğitimlerden ve periyodik yeterlilik kontrollerinden geçtiğini açıkladı.

Şirket açıklamasında, uçuş güvenliğinin tehlikeye girmediği savunulurken, tüm pilotların altı ayda bir kapsamlı değerlendirmelerden geçirildiği ve yılda bir kez sertifikalı müfettişler tarafından denetlendiği ifade edildi.

HAVACILIK DÜNYASINDA TARTIŞMA BAŞLATTI

Kanada'da büyük yankı uyandıran olay, dünyanın en sıkı denetlenen havayolu şirketlerinden biri olarak gösterilen Air Canada'daki doğrulama ve denetim süreçlerini de tartışmaya açtı.