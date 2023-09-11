Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor

Fas'ın güneyinde, pazar günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, havadan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Deprem, Fas'ın güneyindeki Agadir şehrinin yaklaşık 100 kilometre güneybatısındaki Ait Baha kasabasında meydana geldi. Depremde şu ana kadar 2,100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Uçaktan çekilen görüntüler, depremin neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi. Görüntülerde, evlerin, okulların ve diğer binaların yıkıntıları görülüyor.

Fas hükümeti, depremden etkilenen bölgelere yardım gönderdi. Hükümet, depremden etkilenenlere barınma, gıda ve sağlık hizmetleri sağladı.

Deprem, Fas'ın son yıllarda yaşadığı en büyük depremlerden biri. Deprem, Fas'ın güneyindeki dağlık bölgede meydana geldi. Bölge, depremlere ve diğer doğal afetlere karşı oldukça hassas.

Deprem, Fas'ın yanı sıra, komşu ülkeler olan Cezayir ve Moritanya'da da hissedildi.