Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor - Son Dakika

Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor

Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor
Son Güncelleme: 11.09.2023 14:39

Fas'ın güneyindeki 6.6 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkım, havadan çekilen görüntülerle belgelendi. Ait Baha kasabasında meydana gelen depremde 2,100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fas hükümeti yardım gönderdi ve bölgedeki ihtiyaçlara destek oldu. Deprem, Fas'ın son yıllardaki en büyük depremlerinden biriydi ve komşu ülkelerde de hissedildi.

Fas'ın güneyinde, pazar günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, havadan görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor

Deprem, Fas'ın güneyindeki Agadir şehrinin yaklaşık 100 kilometre güneybatısındaki Ait Baha kasabasında meydana geldi. Depremde şu ana kadar 2,100'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Uçaktan çekilen görüntüler, depremin neden olduğu yıkımı gözler önüne serdi. Görüntülerde, evlerin, okulların ve diğer binaların yıkıntıları görülüyor.

Fas hükümeti, depremden etkilenen bölgelere yardım gönderdi. Hükümet, depremden etkilenenlere barınma, gıda ve sağlık hizmetleri sağladı.

Deprem, Fas'ın son yıllarda yaşadığı en büyük depremlerden biri. Deprem, Fas'ın güneyindeki dağlık bölgede meydana geldi. Bölge, depremlere ve diğer doğal afetlere karşı oldukça hassas.

Deprem, Fas'ın yanı sıra, komşu ülkeler olan Cezayir ve Moritanya'da da hissedildi.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Deprem, Fas, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor - Son Dakika


Son Dakika
14:42 Silahlı Suriyeli grup, engelli genci öldüresiye darbetti! Bursa Valiliği'nden açıklama var
14:35 Kaan Urgancıoğlu, kiracısı olduğu evi başkasına kiraladığı iddiasını yalanladı: Hukuki yollara başvuracağım
14:34 Çağdaş Atan imzayı attı, Deniz kaldı! Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş iddiasını net bir dille yalanladı
14:32 Gupse Özay, "Lohusa" adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor
13:38 Beşiktaş'tan istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya, Ramos ile ilgili tüm gerçekleri anlattı
13:28 Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı
13:28 Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 497'ye yükseldi
13:11 Toplu ulaşımdaki sabotaj görüntülerine İmamoğlu'ndan tepki: Çocuk bile yapmaz
12:58 Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek
12:45 Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 14:56:34. #1.12#
SON DAKİKA: Havadan çekilen görüntüler Fas depreminin yıkıcı boyutunu gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement