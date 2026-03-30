Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza

30.03.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketlerinden Air India, kabin memurlarına yönelik yeni uygulamasıyla tartışmaların odağına yerleşti. Şirketin, hosteslerin kilolarını belirli bir noktada tutmalarını zorunlu kılan ve aksi durumda maaş kesintisi ile işten çıkarma riskini içeren düzenlemesi, "sağlık mı, ayrımcılık mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle yalnızca 7 gün içinde istenilen fiziksel kriterlere ulaşma şartı, kararın en çok eleştirilen yönlerinden biri oldu.

Hindistan merkezli Air India, kabin ekiplerine yönelik yeni sağlık ve uyumluluk politikasıyla gündeme oturdu. Şirketin açıkladığı düzenleme, özellikle vücut ağırlığı ve fiziksel standartlar üzerinden getirilen yaptırımlar nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

ZAYIFLAMAK İÇİN 7 GÜN SÜRE

1 Mayıs'tan itibaren, kabin ekibinin "istenilen" bir Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerine sahip olması ve belirli fiziksel standartlarını karşılaması istenirken aksi takdirde çalışanlar maaş kesintileri ve işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Yeni yönergelere göre, kabin görevlilerinin VKİ değerinin 18,5 ile 24,9 aralığında olması gerekecek. Bu aralığın dışına çıkan personel için ise kademeli yaptırımlar uygulanacak.

VKİ'si: 18'in altında olanlar "zayıf" kabul edilecek, ancak tıbbi ve fonksiyonel değerlendirme sonrası görevlerine devam edebilecek,

25 – 29,9 arası olanlar "aşırı kilolu" sayılacak, uygunluk testini geçmeleri halinde çalışabilecek,

30 ve üzeri olanlar ise doğrudan "uygunsuz" kabul edilerek görevden alınacak.

Politika kapsamında dikkat çeken en tartışmalı detay ise, "uygunsuz" kategoride yer alan kabin görevlilerine yalnızca 7 gün süre tanınması.

Bu süre içinde istenilen VKİ aralığına dönmeyen çalışanların maaşlarında kesinti yapılacağı sonrasında ise görevden alınabileceği açıkça ifade edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VE DENETİM SÜRECİ

Şirket, "zayıf" ya da "aşırı kilolu" kategorisine giren çalışanların da doğrudan uçuş görevinden çekileceğini ve ancak fonksiyonel değerlendirmeyi geçmeleri halinde yeniden göreve dönebileceklerini duyurdu. Bu süreçte personelin sağlık kontrolleri ve fiziksel yeterlilik testlerinden geçeceği belirtildi.

TARTIŞMALAR BÜYÜYOR

Karar, sosyal medyada ve havacılık sektöründe geniş yankı uyandırdı. Eleştirilerin odağında ise kısa sürede kilo değişiminin sağlık açısından riskli olması, çalışan hakları ve ayrımcılık tartışmaları, fiziksel görünümün mesleki yeterlilikle ilişkilendirilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Uzmanlar, özellikle 7 gün gibi kısa bir sürede kilo verilmesinin hem bilimsel olarak gerçekçi olmadığını hem de çalışan sağlığını tehlikeye atabileceğini vurguluyor.

İş Dünyası, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:28:06. #7.13#
SON DAKİKA: Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.