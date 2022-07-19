Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı

Dünya hastalıklar ve ölümlerle boğuşmaya devam ederken, yeni yeni sorunlar da baş göstermeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden son gelen haber de korkuya neden oldu.

YÜZMEK İÇİN GÖLE GİRDİ

Missouri'li bir adam, Iowa gezisi sırasında Taylor County'deki Lake of Three Fires gölünü ziyaret etti. Göle girerek yüzen adam daha sonra rahatsızlandı. Temmuz ayının başlarında Jefferson City hastanesine kaldırıldı.

'BEYİN YİYEN AMİP' SALDIRISINA UĞRAMIŞ

Hastanın muayenesini yapan doktorlar ortaya çıkan gerçekle hayrete düştü. Hastada 'beyin yiyen amip' olarak bilinen, nadir görülen bir enfeksiyon olan 'Naegleria fowleri' tespit edildi. Gölde yüzerken beyin yiyen amip bulaştığı ortaya çıkan adamın sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

35 YIL SONRA DOĞRULANAN İLK VAKA

Missouri Sağlık ve Kıdemli Hizmetler Departmanı, vakanın 35 yıl içinde eyalette doğrulanan ilk vaka olduğunu söyledi. Bir Missouri sakininde tespit edilen diğer tek vaka 1987'de meydana geldi. ABD genelinde ise 1962'den beri yalnızca 154 vaka tespit edildi.

3 KİŞİDE DAHA TESPİT EDİLMİŞTİ

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin (CDC) son verilerine göre, 2021'de ABD'de üç kişide Naegleria fowleri enfeksiyonu vakası bildirildi. Geçen yıl, Teksas'ta bir parkta su sıçramasına maruz kalan üç yaşında bir çocuk beyin yiyen amip nedeniyle yaşamını yitirmişti.