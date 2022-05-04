Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu - Son Dakika
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Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu

04.05.2022 21:58

İnglitere'de bir hayvanat bahçesinde çalışan 72 yaşındaki Mike Hodge; girdiği aslan kafesinden çıkmak üzereyken ayağı kayınca aslana yakalandı. Diğer görevlilerin ateş açmasıyla aslanın ağzından kurtulan Hodge'un vücudunda aslan darbesi nedeniyle kırıklar oluştu.

İngiltere'deki bir hayvanat bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mike Hodge isimli bekçi, henüz bilinmeyen bir nedenle aslan kafesine girdi. Bir süre içeride durduktan sonra geri çıkmak istedi fakat tam dışarı adım atacağı sırada ayağı kaydı.

ASLAN GELİP İÇERİ SÜRÜKLEDİ

Hodge'nin ayağının kaymasını fırsat bilen aslan ise hemen adamın yanına koşarak Hodge'yi aldı ve içeri doğru sürükledi. Bu sırada ise adamın boynundan tutarak dişlerini geçirmeye başladı.

Aslan kafesine girdi, tam kafesten çıkacağı sırada ayağı kaydı! Sonra olanlar çok feci

HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

Ne yaptılarsa Hodge'yi aslanın elinden kurtaramayan hayvanat bahçesi görevlileri son çare olarak havaya ateş açarak aslanı korkuttu. Aslanın yaşlı adamı bırakmasıyla içeri giren görevliler, Hodge'yi çekerek dışarı aldı.

Aslan kafesine girdi, tam kafesten çıkacağı sırada ayağı kaydı! Sonra olanlar çok feci

TEDAVİYE ALINDI

Ağır yaralanan 72 yaşındaki Hodge, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Hodge'nin vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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