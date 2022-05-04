İngiltere'deki bir hayvanat bahçesinde korkunç bir olay yaşandı. Mike Hodge isimli bekçi, henüz bilinmeyen bir nedenle aslan kafesine girdi. Bir süre içeride durduktan sonra geri çıkmak istedi fakat tam dışarı adım atacağı sırada ayağı kaydı.
Hodge'nin ayağının kaymasını fırsat bilen aslan ise hemen adamın yanına koşarak Hodge'yi aldı ve içeri doğru sürükledi. Bu sırada ise adamın boynundan tutarak dişlerini geçirmeye başladı.
Ne yaptılarsa Hodge'yi aslanın elinden kurtaramayan hayvanat bahçesi görevlileri son çare olarak havaya ateş açarak aslanı korkuttu. Aslanın yaşlı adamı bırakmasıyla içeri giren görevliler, Hodge'yi çekerek dışarı aldı.
Ağır yaralanan 72 yaşındaki Hodge, hastanede tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Hodge'nin vücudunda kırıklar olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Hayvanat bahçesi bekçisi aslan kafesine girdi: Tam çıkacakken ayağa kaydı ve olanlar oldu - Son Dakika