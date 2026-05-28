Henan\'da Feci Kaza: 13 Ölü

ÇİN'in Henan eyaletinde minibüsün kamyona çarpması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin bildirildi.
Çin'in Henan eyaletinin Nanyang şehrinde yolcu taşıyan minibüs, kara yolunda seyreden kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki 16 yolcudan 13'ü yaşamını yitirdi, 3'ü yaralandı. Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
