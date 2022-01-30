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Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek - Son Dakika

Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek

30.01.2022 13:43

BTS grubunun solisti Jimin'e benzemek için çok sayıda ameliyat geçiren sosyal medya fenomeni Oli London, tamamen Koreli gözükebilmek için cinsel organının küçülteceğini dile getirdi.

Dünyanın en ünlü grupları arasında yer alan Koreli şarkı grubu BTS'nin ünlü solisti Jimin'in hayranları, çılgınlıkta sınır tanımıyor. Jimin'in en tanınan hayranları arasında yer alan İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London'un çılgın adımı pes dedirtti.

Koreli gibi görünmek isteyen fenomenden çılgın adım! Cinsel organını küçültecek
BTS'nin solisti Jimin

DAHA ÖNCE ESTETİĞE 200 BİN STERLİN HARCADI

Jimin'e benzemek için daha önce çok sayıda kez estetik masasına yatan ve bu ameliyatlar için toplamda 200 bin sterlini gözden çıkaran London, ameliyat olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Koreli gibi görünmek isteyen fenomenden çılgın adım! Cinsel organını küçültecek
İngiliz fenomen Oli London

SON ÇILGINLIĞI 'YOK ARTIK' DEDİRTTİ

Fenomen, Jimin'e benzemek için son olarak yapması gereken şeyi de açıkladı. Buna göre önümüzdeki günlerde yeni estetik ameliyatları için Tayland'a seyahat etmeye hazırlanan London, cinsel organının küçültmek istediğini aktardı. London, bu yolla tamamen Koreli gibi görüneceğini düşünüyor.

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Estetik, Şarkı, Medya, BTS, Cinsellik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek - Son Dakika
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