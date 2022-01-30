Dünyanın en ünlü grupları arasında yer alan Koreli şarkı grubu BTS'nin ünlü solisti Jimin'in hayranları, çılgınlıkta sınır tanımıyor. Jimin'in en tanınan hayranları arasında yer alan İngiliz sosyal medya fenomeni Oli London'un çılgın adımı pes dedirtti.
Jimin'e benzemek için daha önce çok sayıda kez estetik masasına yatan ve bu ameliyatlar için toplamda 200 bin sterlini gözden çıkaran London, ameliyat olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Fenomen, Jimin'e benzemek için son olarak yapması gereken şeyi de açıkladı. Buna göre önümüzdeki günlerde yeni estetik ameliyatları için Tayland'a seyahat etmeye hazırlanan London, cinsel organının küçültmek istediğini aktardı. London, bu yolla tamamen Koreli gibi görüneceğini düşünüyor.
Son Dakika › Dünya › Her şey Koreli şarkıcıya benzemek için! Cinsel organını küçültecek - Son Dakika Dünya