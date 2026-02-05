Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı - Son Dakika
Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı

Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı
05.02.2026 09:27  Güncelleme: 09:41
Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı
Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan yeni belgelerin ardından, Hollywood yapımcısı Herschel Weingrod'un 15 yaşındaki bir kızla bilerek buluştuğu anlara ait görüntüler yeniden gündeme geldi.

Pedofili suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein dosyalarında ortaya çıkan skandal belgeler, geçmişte kamuoyuna yansıyan bazı olayları da yeniden tartışmaya açtı. Bu kapsamda, 76 yaşındaki Hollywood yapımcısı Herschel Weingrod'un, 15 yaşındaki bir kızla yaşını bilerek buluştuğu anlara ilişkin görüntüler uluslararası basında yeniden gündeme taşındı.

YAŞINI BİLE BİLE BULUŞMAYA ÇAĞIRDI

Dış basında yer alan haberlerde, söz konusu görüntülerin Epstein dosyalarında ortaya çıkan belgelerle birlikte tekrar dolaşıma sokulduğu ve çocuk istismarıyla mücadele başlığında sembol olaylardan biri olarak değerlendirildiği aktarıldı. Görüntülerde Weingrod'un, reşit olmayan bir kızla yaşını bilmesine rağmen buluşmayı kabul ettiği ve bu durumun kayıt altına alındığı ifade ediliyor.

İSTİSMAR VAKALARI YENİDEN MERCEK ALTINDA

Epstein dosyalarının yayımlanmasıyla birlikte, yıllar boyunca üstü kapatıldığı öne sürülen istismar vakaları, bağlantılı isimler ve ihmaller yeniden mercek altına alındı. Uzmanlar, bu tür görüntülerin ve belgelerin yeniden gündeme gelmesinin, yalnızca bireysel vakaları değil, sistematik ihmalleri ve güç sahibi isimlerin korunup korunmadığı sorusunu da beraberinde getirdiğini vurguluyor.

Kamuoyunda büyük tepki çeken Weingrod görüntülerinin yeniden gündeme taşınması, Epstein dosyalarının sadece geçmişi değil, halen cevaplanmamış soruları da ortaya çıkardığı yönünde yorumlara neden oldu.

Son Dakika Dünya Herkes bu görüntüyü paylaşıyor! Skandala karışan 76 yaşındaki bir Hollywood yapımcısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Levent Ali Levent :
    SON DAKİKA haberciliğin zirvesinde. Günde; 30 Epstein haberi, 40 futbolcu transfer haberi ve adını duymadıklarımızın uyusturucudan gözaltı haberi. Madem Epstein haberi vereceksiniz, verin Türkiye'den bir medya patronunun yazılı belgelerde ne teklif ettiğini! Verin uyuşturucu baronlarının siyasilerle ilişkilerini! Verin bir ayda yüzde 5 enflasyondaki başarının kime ait olduğu haberini! 10 5 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    YILIN 365 GÜNÜ 24 SAATİ ENFLASYON KONUŞULUYOR ZATEN EPSTEİN DOSYASI SİZİ NİYE BU KADAR RAHATSIZ EDİYOR ANLAMADIM AMA YAKINDA ÇIKAR KOKUSU 5 1
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
