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Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu? - Son Dakika

Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?

16.12.2021 14:40
Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?

Başta Jeff Bezos'un ölümsüzlük araştırmaları olmak üzere, ünlü kripto para borsacısı Brian Armstrong'un ölümsüzlükle ilgili araştırmaları heyecan yarattı. Ancak asıl bomba, bu araştırmaların gündem olmasından sonra ortaya atıldı. İddiaya göre ölümsüzlük teknolojisi bulundu fakat insanlara açıklanmıyor. Bu konu hakkında görüşleri sorulan Elon Musk, "Yaşlanmayla mücadele için herhangi bir gizli teknolojiden haberdar değilim" dedi.

Dünyanın önde gelen iş insanlarının son günlerde gündeminde olan ölümsüzlük konusu, büyük tartışmalara neden oldu. Başta Jeff Bezos'un ölümsüzlük araştırmalarını gündeme getirmesi, ardından da ünlü kripto para borsacısı Brian Armstrong'un ölümsüzlüğü bulmak için kollarını sıvaması, korkunç bir iddiayı da gündeme getirdi.

ÖLÜMSÜZLÜK BULUNDU MU?

Bu iddiaya göre ölümsüzlük bulundu ancak insanlardan saklanıyor. Yavaş yavaş gündeme getirilen bu konu ise geleceğe hazırlık. Hatta milyarder iş insanı Elon Musk'a söz konusu durum soruldu. Musk, katıldığı bir etkinlikte gazetecinin "Yaşlanmayı düşünmüyor musunuz veya bizim bilmediğimiz gizli bir teknoloji mi var?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Yaşlanmayla mücadele için herhangi bir gizli teknolojiden haberdar değilim. Ve gerçekten çok uzun bir süre yaşamak için uğraşmalı mıyız? Bilemiyorum."

RAKİBİNİ TİYE ALDI

Yaşlanma karşıtı teknolojilere yatırım yapan isimler arasında Jeff Bezos da gösteriliyor. Bezos'un yaşlanmaya karşı çalışmalar yürüten Altos Labs adlı startup'a yatırım yaptığına dair haberlerin ardından Musk, 7 Eylül'de rakibini tiye aldığı bir tweet atmıştı. Musk, "Bu işe yaramazsa Bezos ölüme dava açacak" demişti.

HERKES MERAK EDİYOR

Duyanların bile tüylerini ürpertmeye yeten bu iddiayla ilgili henüz kesin bir gelişme yaşanmadı. Bu konu muallakta kalmaya devam ediyor.

Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu?

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Son Dakika Dünya Herkesin merak ettiği soru: Ölümsüzlük teknolojisi bulundu mu? - Son Dakika Dünya


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