Hillary Clinton'dan çağrı: Epstein soruşturmasında açık duruşma istiyorum

06.02.2026 01:04
Temsilciler Meclisi'nde Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeyi kabul eden Hillary Clinton, ifadesinin kamuya açık bir oturumda alınmasını istedi. Clinton, bugüne kadar sürecin kapalı oturumlarla yürütüldüğünü belirterek, şeffaflık çağrısında bulundu. Clinton duruşmanın televizyon veya internet üzerinden erişilebilir hale getirilmesini de talep etti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Hillary Clinton, Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nin James Comer başkanlığında yürütülen Jeffrey Epstein soruşturmasında kapalı kapılar ardında ifade vermek yerine kamuya açık duruşma yapılmasını talep etti. Clinton, komitenin süreci siyasi bir oyalama aracı haline getirdiğini savundu.

"ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ"

Clinton, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'ndeki soruşturmaya şeffaflık çağrısında bulundu. Komitenin altı aydır kendisi ve eşi, eski Başkan Bill Clinton ile ilgili çalıştığını belirten Clinton, şimdiye kadar kapalı oturumlarda ifade verdiklerini söyledi ve şöyle yazdı: "Şeffaflığı istiyorum. Eğer şeffaflık istiyorsanız, neden duruşmayı açık yapmıyoruz? Kameralar açık olsun. Biz orada olacağız."

Clinton, komitenin süreci hesap verebilirlikten çok siyasi bir oyuna dönüştürdüğünü iddia ederek Cumhuriyetçileri eleştirdi. Clinton'a göre, kapalı oturumlar, parti nedenleriyle yürütülen bir çalışma görüntüsü yaratıyor ve bu nedenle kamuya açık oturum yapılması gerekliliğini savunuyor.

TELEVİZYONDAN YA DA İNTERNETTEN DE YAYINLANABİLİR

Clinton, şubat sonunda kapalı kapılar ardında ifade verecek olmasına rağmen şeffaflığın sağlanması için komitenin duruşmayı televizyon veya internet üzerinden erişilebilir hâle getirmesini istiyor. Bu talep, soruşturmanın siyasi etkilerinin sorgulanmasına neden olurken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

23:36
