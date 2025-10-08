Hindistan'da heyelan nedeniyle kayalar otobüsün üzerine düştü: 15 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Hindistan'da heyelan nedeniyle kayalar otobüsün üzerine düştü: 15 ölü

Hindistan\'da heyelan nedeniyle kayalar otobüsün üzerine düştü: 15 ölü
08.10.2025 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da heyelan sonucu bir otobüsün altında kalan 15 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma sürüyor.

Hindistan'ın Himachal Pradesh eyaletinde heyelan nedeniyle dağdaki kayalar bir yolcu otobüsünün üzerine düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelanda bir yolcu otobüsü kayaların altında kaldı.

OTOBÜSTE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yerel yetkililer, Bilaspur bölgesindeki olayda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüste arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini ileterek, ailelere maddi destek sağlanacağını duyurdu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hindistan, Güvenlik, Politika, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da heyelan nedeniyle kayalar otobüsün üzerine düştü: 15 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti Önlem için taktığı kamera kendi ölümünü kaydetti
Katar’daki finalin 10 katı 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları el yakıyor Katar'daki finalin 10 katı! 2026 FIFA Dünya Kupası bilet fiyatları el yakıyor
Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı Eşini kaburgalarını kırana kadar dövdü, kadın şikayetçi olmadı
Kenan Yıldız’ın piyasa değeri güncellendi Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu Kenan Yıldız'ın piyasa değeri güncellendi! Tarihin en pahalı Türk futbolcusu oldu
Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları Arkadaşının ısrarıyla canlı balık yutan adamın zor anları
Bakan Tekin öğrencilerle yakantop oynayıp halat çekti Bakan Tekin öğrencilerle yakantop oynayıp halat çekti

13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gökçek’in oğlunu mest eden sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler
12:58
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
12:11
12 peynir markasını ifşa eden Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
12 peynir markasını ifşa eden Bakanlıktan vatandaşlara uyarı
11:54
İfadeye götürülen Birce Akalay’dan ilk görüntü
İfadeye götürülen Birce Akalay'dan ilk görüntü
11:22
Erdoğan’dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas’ı ikna etmemizi rica etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2025 13:19:12. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da heyelan nedeniyle kayalar otobüsün üzerine düştü: 15 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.