Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler - Son Dakika
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Dünya

Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler

Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv\'e girebilirler

Türkiye ve İsrail arasında artan gerginliği analiz eden Hakan Bayrakçı'nın ''Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv'e girer'' şeklindeki sözleri Hindistan basınında haber oldu. Hindustan Times gazetesi, Bayrakçı'nın sözlerini ''72 saat geri sayım: Türkiye Tel Aviv'e girme tehdidinde bulunuyor'' başlığıyla okurlarına servis etti.

09.04.2025 11:31
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Beyaz Saray'da Donald Trump ile bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, görüşme sırasında Türkiye ile olan ilişkilerinden ve olası çatışmalardan kaçınmak istediklerinden bahsetti. Trump ise "Erdoğan'ı seviyorum. O da beni seviyor." diyerek Türkiye ile olası problemlerin çözülmesi için aracılık yapabileceğini belirtti.

BAYRAKÇI: 72 SAATTE TEL AVIV'E GİRERİZ

Bu açıklamanın yankıları sürerken CNN Türk ekranlarında bölgesel gelişmeleri yorumlayan Hakan Bayrakçı, "Türk Ordusu isterse 72 saatte Tel Aviv'e girer. Bu ne bir tehdit ne de bir abartıdır; Türk milletinin ve ordusunun caydırıcılığının açık bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

HİNDİSTAN BASININDA HABER OLDU

Bayrakçı'nın bu sözleri Hindistan merkezli haber kanalı tarafından "72 saat geri sayım: Türkiye Tel Aviv'e girme tehdidinde bulunuyor" başlığıyla okuyucularına servis edildi.

Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e giriş yapabilir

TÜRK ORDUSUNUN GÜCÜNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hindustan Times, Bayrakçı'nın açıklamalarını detaylı bir şekilde ele alarak Türk ordusunun operasyonel kapasitesine ve bölgesel güç dengesini değiştirme potansiyeline dikkat çekti. Bayrakçı'nın sözlerini analiz eden gazete, Türk ordusunun gücünü sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi anlamda da bir caydırıcılık unsuru olarak tanımladı.

Hakan Bayrakçı, Hindistan, Diplomasi, Politika, Tel Aviv, Türkiye, Güncel, İsrail, Times, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan basınında çok konuşulacak Türkiye manşeti: 72 saatte Tel Aviv'e girebilirler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • yusufkaan5:
    Elin hindlisi çözdü bizim chkpcli çözemediyse, bu toprakların çocukları olmadıkları içindir. 168 96 Yanıtla
  • Süleyman Aktürk:
    Bir millet düsünün kendi hükümeti istifa diye devletini boykot ederken dünya ise türk devletin gücünü konuşuyor RTE... 133 77 Yanıtla
  • Trabzon:
    72 SAAT BİLE SÜRMEZ.....SEN DEPREM BÖLGESİNE GİDEN TIRCI AMCAYI GÖRMEDİN HERALDE 158 18 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hahahahahahhahahahahahah 60 101 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Hint keneviri mi kokladınız ne yaptınız? 75 67 Yanıtla
  • muzaffer doğan:
    72 saat uzun bir süre bir gece ansızın 114 22 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    İnşallah. keşke ama. bizde o siyasi irade yok. siyasiler halktan daha zengin olduğu müddetçe bunu istemezler. koltukları soğur sonra 84 13 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    heee tabiii 35 51 Yanıtla
  • Alihaydar Gündoğan:
    Rahmetli erbakan hocanın dediği gibi sakallı hüsnüleri uyutma haberleri 47 26 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Dışardan bunlara gazı veriyolar o gazla süper güç ilan ediyolar ülkeyi ondan sonra büyük bi oyun dönüyo 35 33 Yanıtla
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