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Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı - Son Dakika

Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı

07.01.2022 17:53
Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı

Hindistan'da Brahmdeo Mondal isimli bir kişi, hastanede 12'nci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı. Yarım saat içinde 2 doz yaptıran 84 yaşındaki adam, aşının sağlığına çok iyi geldiğini ve bu sayede önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini öne sürdü.

Koronavirüs aşısının zorunlu tutulmadığı Hindistan'da 84 yaşındaki Brahmdeo Mondal, 11 doz Covid-19 aşısı yaptırmasının ardından 12'nci dozu almak için gittiği aşı merkezinde yakalandı.

AŞI SAYESİNDE BASTONDAN KURTULDU

Mondal, yaptırdığı Covid-19 aşılarının sağlığına çok iyi geldiğini iddia ederek, aşılardan sonra bel ve baş ağrılarının geçtiğini ve önceden bastonla yürürken artık rahatça yürüyebildiğini söyledi. Mondal, sisteme kayıt olmak için farklı hesaplar açtığını ve farklı aşı merkezlerine gittiğini söyledi.

YARIM SAAT ARAYLA 2 DOZ AŞI YAPTIRDI

Hindistan'ın Madhepura bölgesindeki bir hastanede çalışan Dr. Amarendra Pratap Shahi, 84 yaşındaki adamın dört farklı aşı merkezinden 8 doz Covid-19 aşısı olduğuna dair kanıt bulunduğunu söyledi. Yapılan araştırma sonucunda Mondal'ın aynı gün içinde yarım saat arayla 2 doz Covid-19 aşısı aldığı ve sistemde kayıtlı olduğu anlaşıldı. Shahi, 84 yaşındaki adamın bu kadar fazla aşıyı nasıl yaptırmış olduğunu henüz anlamadıklarını belirterek, sistemde teknik bir hatanın meydana gelmiş olabileceğini ya da sağlık görevlilerinin bir ihmali sonucu yaşandığını söyledi.

ÜLKENİN YÜZDE 65'İ AŞILANDI

Hindistan Halk Sağlığı Başkanı Chandrakant Lahariya ise, böyle bir olayın test sonuçları uzun süre bekletildikten sonra sisteme yüklenmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek, yine de bu kadar dozun ardından olayın nasıl tespit edilemediğini bilmediğini söyledi. Hindistan'da salgının başından bu yana nüfusun yüzde 65'i aşılandı.

Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
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Koronavirüs, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı - Son Dakika
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