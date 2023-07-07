Hindistan'da Arkadaşının Boğazını Kesip Kanını İçen Adam Tutuklandı - Son Dakika
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Hindistan'da Arkadaşının Boğazını Kesip Kanını İçen Adam Tutuklandı

Hindistan'da Arkadaşının Boğazını Kesip Kanını İçen Adam Tutuklandı

07.07.2023 15:42

Hindistan'ın Karnataka bölgesinde bir erkek, iddiaya göre arkadaşının boğazını kesip kanını içtiği için tutuklandı. Vijay adlı adam, arkadaşı Maresh'in karısıyla ilişkisi olduğunu düşünüyordu. Olay, Karnataka'nın Chintamani bölgesindeki Siddepalli çaprazında meydana geldi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Vijay, Maresh ile tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek, Maresh'in boğazını kesti. Viral video klibinde, Vijay'ın Maresh'i dövdüğü ve boğazından akan kanı içtiği görülüyor. Maresh hayatta kaldı ve tedavi görüyor. Vijay hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.

Hindistan'ınKarnataka bölgesinde bir erkek, iddiaya göre arkadaşının boğazını kesip kanını içtiği için tutuklandı.

Yetkililere göre, Vijay adlı adam, arkadaşı Maresh'in karısıyla bir ilişkisi olduğunu düşünüyordu.

Raporlara göre, olayın videosu, Bengaluru'dan yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta olan Karnataka'nın Chintamani bölgesindeki Siddepalli çaprazında meydana geldi ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Vijay, Maresh ile bir tartışmaya girdi ve sinir krizi geçirerek, Maresh'in boğazını keskin bir aletle kesti.

Bir cep telefonunda çekilen video, Vijay'ın arkadaşını yere yatırdığını ve görünüşe göre Maresh'in boğazından akan kanı içmek için eğildiğini gösteriyor.

Viral video klibinde, boğazı kesildikten sonra acı çeken Maresh'in Vijay tarafından yumruklandığı ve tokatlandığı görülüyor.

NDTV'nin raporuna göre Maresh hayatta kaldı ve bir hastanede tedavi görüyor.

19 Haziran'da Vijay, başka bir arkadaşı olan John ile Maresh'i bir ormana götürdü, burada Vijay, Maresh'in boğazını kesti ve kanını içerken, John olayı telefonla kaydetti.

Vijay hakkında, Kencharlahalli polis istasyonunda cinayete teşebbüs suçlamasıyla dava açıldı.

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