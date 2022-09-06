Sosyal medyada beğeni alma sevdası tren çarpan genci canından ediyordu

Hindistan'ın güneyindeki Telangana'daki Kazipet tren istasyonunun yakınında gerçekleşen olayda Ch Akshay Raj ismindeki mühendislik öğrencisi, arkasından tren geçerken Intagram'da paylaşmak için havalı bir şekilde video çektirmek istedi.

ARKADAN GELEN TREN ÇARPTI

Gencin bu girişimi feci bir kazayla noktalandı. Arkadaşı videoya çekerken rayların hemen yanında umursamaz bir şekilde yürüyen gence arkadan gelen tren çarptı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Treninin omzuna çarptığı genç, oracıkta yere yığılırken kameraya çeken arkadaşı ise hemen yardıma koştu. Gencin hayati tehlikeyi atlattığı fakat vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yaralanmalar olduğu belirtildi.