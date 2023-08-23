Hindistan'da Demiryolu Köprüsü Çöktü: En Az 26 Kişi Öldü - Son Dakika

Hindistan'da Demiryolu Köprüsü Çöktü: En Az 26 Kişi Öldü

Hindistan\'da Demiryolu Köprüsü Çöktü: En Az 26 Kişi Öldü
Son Güncelleme: 23.08.2023 14:21

Hindistan'da inşaat halindeki bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 26 kişi hayatını kaybetti. Kuzeydoğu Mizoram eyaletinin başkenti yakınındaki Sairang'da meydana gelen kazada birçok kişi de enkaz altında mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer olayın nedenini araştırmaya başladı.

Hindistan'da inşaat halindeki bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 26 kişi öldü, birçok kişi mahsur kaldı.

Hindistan'da bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 26 kişi öldü, birçok kişi enkazda kaldı

Kuzeydoğu Mizoram eyaletinin başkenti yakınındaki Sairang'da meydana gelen korkunç kazada onlarca kişinin öldüğü ve birçok kişinin de mahsur kaldığı bildiriliyor.

Yetkililer, köprünün çökmesi sırasında yaklaşık 35-40 inşaat işçisinin olay yerinde olduğunu tahmin ederek kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladılar.

Bir görgü tanığı, çökmeden önce şiddetli bir patlama sesi duyduğunu ve çoğunluğu Batı Bengal'den gelen işçilerin yardım için çığlık attığını anlattı.

Mizoram başbakanı Zoramthanga'nın paylaştığı video görüntüsü, yüksek direklerden aşağı düşmüş bir metal çerçeveyi gösteriyordu.

Hindistan'da bir demiryolu köprüsünün çökmesi sonucu en az 26 kişi öldü, birçok kişi enkazda kaldı

Zoramthanga, "Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu trajedinin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm yaslı ailelere en içten taziyelerimi sunuyor ve yaralılara hızlı bir iyileşme diliyorum." diye yazdı.

Köprü çökmesi, demir kirişlerden birinin kurulum sırasında dengesini kaybetmesi sonucu gerçekleşti ve onlarca işçi hala üzerindeyken yere düştü.

Kurtarma ekibi hayatta kalanları aramaya devam ederken, yaralılara yardımcı olmak için bir tıbbi ekip olay yerinde bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazadan "üzüntü duyduğunu" ve "sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı dilediğini" ifade eden bir açıklama yaptı.

Hükümet, ölenlerin yakınlarına 2.400 dolar ödeyeceğini açıkladı.

Yetkililer, çöküşün nedenini araştırmaya başladı.

Geçen yıl, başka bir köprünün Hindistan'da çöktüğü anı gösteren ürkütücü görüntüler en az 141 kişinin ölümüne neden oldu.

100 yaşındaki bir asma köprüsü Morbi, Gujarat'taki Machchhu Nehri'ne çarptığında, kurbanların arasında tahmini olarak 56 çocuk bulunuyordu.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Demiryolu Köprüsü Çöktü: En Az 26 Kişi Öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Hakkınız ödenmez! Çanakkale yangınında ekiplerin zorlu mücadelesi kamerada
14:26 Evlatlık başvurusunda sonra hamile olduğunu öğrenen İpek Açar, geri adım attı
14:22 AVCILAR'da Otelde Silahlı Saldırı: Doktor Hayatını Kaybetti
14:22 Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'yi çıldırtan talep! Livakovic transferi gecikebilir
14:21 Aydın Aydın, su sıkıntısına dikkat çekmek için yaptığı klibin çekimlerinde ağladı
13:04 Wanda Nara'dan "Icardi'nin Galatasaray sevgisi nereden geliyor?" sorusuna bomba yanıt
12:51 Seda Sayan, bu sefer de "Dekolte Canavarı" işlemi yaptırdı
12:23 Kızamık vakalarının en yaygın olduğu 5 il! Birinci sırada İstanbul var
12:22 Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de koronavirüsün yeni varyantı görülmedi
12:07 Kalenin yeni sahibi Livakovic, İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin kasasından çıkacak para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2023 14:55:41. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'da Demiryolu Köprüsü Çöktü: En Az 26 Kişi Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement