Hindistan\'da güvercin beslemek yasaklandı

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde güvercinlere kamusal alanlarda yem vermek, dışkılarının kalıcı sağlık sorunlarına neden olması nedeniyle yasaklandı.
Hindistan'da güvercin nüfusunun 2000 yılından bu yana yüzde 150'den fazla arttığı, bunun da ciddi ekolojik ve sağlık sorunları yarattığı belirtiliyor. Araştırmalar, güvercin dışkılarının akciğer iltihabı, mantar enfeksiyonları ve kalıcı solunum sorunlarına yol açabildiğini ortaya koyuyor.
2023 "State of India's Birds" raporuna göre, her bir güvercin yılda 15 kilograma kadar dışkı üretebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda Delhi'de bir çocuğun, güvercin dışkısına uzun süre maruz kalması sonucu hayatını kaybetmesi, uzmanların uyarılarını güçlendirdi.
