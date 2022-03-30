Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu - Son Dakika
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Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu

30.03.2022 17:57

Hindistan'da doğumhane kapısında ikiz bebek bekleyen bir aile, doğumdan sonra bebeklerinin çift başlı olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Nadir görülen bu duruma Disefalik parapagus adı veriliyor.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Ratlam kentinde meydana gelen olay, doktorları bile şaşkına uğrattı. Kentteki bir hastaneye rutin olarak giden ve ikiz bebek bekleyen aile, doğum günü geldiğinde hastaneye koştu.

DOĞUMHANEYE ÇAĞRILDILAR

Kontrollerde iki ayrı bebek gören doktorlar, doğum günü ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kadının doğurduğu bebeğin iki kafası ve 3 kolu olduğu tespit edildi. Olayın ardından içeri çağrılan baba da büyük bir şok geçirdi.

Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu

GENELLİKLE ÖLÜ DOĞUYORLAR

Doktorlar, tıpta bu tarz durumlara rastlandığını ve hastalığa Disefalik parapagus adı verildiğini belirtti. Bu hastalıktaki bebeklerin genellikle ölü doğduğu belirtilirken, bu bebeğin hayatta kalması mucize olarak değerlendirildi.

Doğumhane kapısında ikiz bebek bekliyorlardı, çift başlı bebeği görünce dilleri tutuldu
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Son Dakika Dünya Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu - Son Dakika
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