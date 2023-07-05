Hindistan'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 10 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 10 Ölü, 20 Yaralı

05.07.2023 14:06

Hindistan'ın Maharashtra'nın Dhule ilçesinde bulunan Mumbai-Agra otoyolunda, bir konteyner kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu on kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Kazada, yüksek hızda seyreden kamyonun beyaz bir otomobille çarpışması sonucu büyük bir toz bulutu oluştu ve yol kenarında bulunan bazı kişiler de etkilendi. Olay yerine hemen müdahale eden polis, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Hindistan'ın Maharashtra'nın Dhule ilçesinde bulunan Mumbai-Agra otoyolunda, bir konteyner kamyonunun bir otomobille çarpışması sonucu on kişi hayatını kaybetti ve 20 kişi yaralandı. Kamyon, kaza sırasında Madhya Pradesh'ten Dhule'ye seyir halindeydi.

Trafik kazası, Mumbai'ye 300 kilometreden fazla mesafedeki Dhule ilçesinin Palasner köyü yakınındaki Mumbai-Agra otoyolu üzerinde, sabah saat 10:45 civarında meydana geldi. Bu bilgiyi bir polis yetkilisi haber ajansı PTI'ye aktardı.

Kazanın CCTV görüntüleri, yüksek hızda seyreden kamyonun beyaz bir otomobille çarpıştığını gösteriyor. Çarpışmanın şiddetiyle havada büyük toz bulutları oluştu ve yol kenarında duran bazı kişiler de kazadan etkilendi.

Ölenler arasında, bir otobüs durağında bekleyen kişilerin de olduğunu polis yetkilisi belirtti.

Polis, olayı öğrendikten sonra hemen olay yerine gitti. Yaralılar, hızla Shirpur ve Dhule'deki hastanelere kaldırıldı.

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SON DAKİKA: Hindistan'da Kamyon-Otomobil Çarpışması: 10 Ölü, 20 Yaralı - Son Dakika
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