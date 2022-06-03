Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi - Son Dakika
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Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi

03.06.2022 10:06

Hindistan'ın Vadodara şehrinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama yaşandı. Patlama yaşanmadan önce bölgede yangın çıktığı bilgisi verilirken, yetkililer fabrikaya yakın yerlerde yaşayan 700 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi.

700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

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Kaynak: İHA

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