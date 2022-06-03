Hindistan'da kimya fabrikasında patlama! Bölge halkı tahliye edildi

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi.

700 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.