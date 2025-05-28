Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı - Son Dakika
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Dünya

Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

Hindistan\'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı
28.05.2025 10:53
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Dünyada 7 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs kabusu bitmek bilmiyor. Hindistan'da vaka sayıları bir hafta içinde 257'den 1010'a yükselirken, en fazla artış 335 yeni vaka ile Kerala eyaletinde kaydedildi.

Hindistan'da koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Ülkede aktif vaka sayısı bir hafta içinde 257'den 1010'a yükselirken, en fazla artış 335 yeni vaka ile Kerala eyaletinde kaydedildi. Vaka artışı, COVID-19'un iki yeni alt varyantı NB.1.8.1 ve LF.7'nin tespit edilmesiyle aynı döneme denk geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu varyantları yakından izliyor. İlk bulgular, varyantların bulaşıcılığının yüksek olabileceğine işaret ederken, şu ana kadar hastalık şiddetinde ciddi bir artış gözlenmedi. NB.1.8.1'in insan hücrelerine bağlanma yeteneğinin daha güçlü olduğu, bu nedenle önceki varyantlara göre daha hızlı yayılabileceği değerlendiriliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK ÇAĞRI

Uzmanlar, yeni vakaların büyük bölümünde belirtilerin hafif seyrettiğini, bu nedenle panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor. Ancak eyalet yönetimleri halkı hijyen kurallarına dikkat etmeye çağırıyor. Hindistan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanelerin olası bir artışa karşı hazırlıklı olduğunu belirtti.

SEMPTOMLAR DAHA HAFİF, AŞILARIN ETKİSİ İZLENİYOR

2025 yılı itibarıyla COVID-19 semptomları genellikle boğaz ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük, kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, burun tıkanıklığı, mide bulantısı ve hafif gastrointestinal sorunlar şeklinde görülüyor. Belirtilerin 3-4 gün içinde geçmemesi durumunda hızlı antijen testi ya da PCR testi yapılması öneriliyor. Aşıların yeni varyantlara karşı etkinliği ise küresel düzeyde izlenmeye devam ediyor.

KORONA HİNDİSTAN'I NASIL ETKİLEMİŞTİ?

COVID-19 salgını Mart 2020'de başlamış, Hindistan iki büyük dalga yaşamıştı. Salgın süresince ülkede 5 yüz binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, ekonomide ağır kayıplar yaşanmıştı. Kerala, salgının başında 30'dan fazla vakayla ilk etkilenen eyalet olmuştu. Yetkililer, durumun şu anda kontrol altında olduğunu belirtiyor ve vatandaşlara gereksiz paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuyor.

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Son Dakika Dünya Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • 123456:
    korana değil onların ki pislikten ölüyor olmasın 15 1 Yanıtla
  • Murat Sert:
    iyi sayilari fazla. biraz azalsinlar. 4 0 Yanıtla
  • Emrah Genc:
    Hindistan’da nüfus bitmez zaten ne bulursa yiyorlar 3 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    Öküze Tapıp Sıçanları Besleyen Bir Toplumla Aynı Kaderi Yaşamak İstemiyorum 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı - Son Dakika
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