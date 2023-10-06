Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika

Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi

Son Güncelleme: 06.10.2023 23:37

Hindistan'ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı arttı. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 42'YE ÇIKTI

Hindistan'ın kuzeyindeki Sikkim eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kurtarma ekiplerinin Sikkim'de 20, Batı Bengal eyaletinde ise 22 cansız bedene ulaştıkları belirtilerek, can kaybının 42'ye yükseldiği duyuruldu.

Hindistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 42'ye yükseldi

142 KİŞİ KAYIP

Bugünden itibaren havaların iyileşmesiyle 15'i ordu personeli olmak üzere kayıp 142 kişiyi arama çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

India, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da sel felaketinde can kaybı 42'ye yükseldi - Son Dakika
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