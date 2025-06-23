Hindistan\'da skandal görüntü! Türk ve Pakistan bayraklarını çiğnediler

Hindistan'da kaydedilen bir görüntü, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ülkede düzenlenen boykot gösterileri sırasında bazı eylemcilerin Türk ve Pakistan bayraklarını yere serip çiğnemesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, özellikle Türkiye'de infial yarattı.

BAYRAKLARIN ÜZERİNE BASTILAR

Görüntülerde, bir grup Hindistan vatandaşı, Pakistan'a yönelik protestoları sırasında yere serilen bayrakların üzerine basarken görülüyor. Ancak olayın dikkat çeken bir diğer yönü, Pakistan bayrağının yanında Türk bayrağının da bulunması oldu.

TÜRKİYE PAKİSTAN'A AÇIK DESTEK VERDİ

Hatırlanacağı üzere Türkiye, iki ülke arasında süregelen çatışmalarda Pakistan'a siyasi ve insani yardım konusunda açık destek vermişti. Bu durumun Hindistan kamuoyunda tepkilere neden olduğu ve bayrakların hedef alınmasında bu tutumun etkili olduğu değerlendiriliyor.