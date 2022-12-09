Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.
Elektrik akımına kapılan görevli, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü rayların üzerine düştü.
Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Tren istasyonunda görevli bilet denetçisi aniden yere yığıldı! Görüntüyü izleyenler şanssız adamın başına geleni anladı - Son Dakika