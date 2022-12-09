Tren istasyonunda görevli bilet denetçisi aniden yere yığıldı! Görüntüyü izleyenler şanssız adamın başına geleni anladı - Son Dakika
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Tren istasyonunda görevli bilet denetçisi aniden yere yığıldı! Görüntüyü izleyenler şanssız adamın başına geleni anladı

09.12.2022 16:58

Hindistan'da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi bir anda düşerek raylara doğru yığıldı. Videoyu dikkatlice izleyen herkes, şanssız adamın akıma kapıldığını fark etti.

Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü.

RAYLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elektrik akımına kapılan görevli, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü rayların üzerine düştü.

DURUMU KRİTİK

Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

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Son Dakika Dünya Tren istasyonunda görevli bilet denetçisi aniden yere yığıldı! Görüntüyü izleyenler şanssız adamın başına geleni anladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tren istasyonunda görevli bilet denetçisi aniden yere yığıldı! Görüntüyü izleyenler şanssız adamın başına geleni anladı - Son Dakika
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