Hindistan'da yıldırım faciası! 20 kişi feci şekilde can verdi

BBC'nin haberine göre, Bihar eyaletinin kuzey kesimlerinde çarşamba ve perşembe günleri için şimşekli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bihar Baş Bakanı Nitish Kumar, insanlardan devletin afet yönetimi otoritesinin tavsiyelerini yakından takip etmelerini istedi.

AİLELERE TAZMİNAT ÖDENDİ

Kumar, ölenlerin her birinin aileleri için 400.000 rupi (5.008 dolar) tazminat ödendiğini duyurdu.

Hindistan'da her yıl muson yağmurları sırasında meydana gelen yıldırım olaylarında yüzlerce kişi ölüyor.

AÇIK HAVADA ÇOK SAYIDA İNSAN ÇALIŞIYOR

Yüksek sayıda ölüm için belirtilen nedenlerden biri, dünyanın diğer bölgelerine kıyasla Hindistan'da açık havada çalışan çok sayıda insan olması. Bu da onları daha savunmasız hale getiriyor.

İklime Dayanıklılık Gözlem Sistemleri Teşvik Konseyi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Hindistan Nisan 2020 ile Mart 2021 arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre %34'lük bir artış kaydederek 18 milyondan fazla yıldırım çarpması yaşandı.

"DEVLET BİNALARINA PARATONER TAKIN" EMRİ

The Times of India gazetesinin haberine göre başbakan geçen hafta bir toplantı yaptı ve devlet yetkililerinden okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere tüm hükümet binalarına paratoner takmalarını istedi.

Ülkenin coğrafi konumu, musonlar sırasında sık sık yıldırım düşmesine özellikle duyarlı hale getiriyor.

Hindistan Tropikal Meteoroloji Enstitüsü tarafından toplanan uydu verileri de yıldırımların 1995 ile 2014 yılları arasında "hızlı bir şekilde arttığını" gösteriyor.