Hindistan'da Air India'ya ait Ahmedabad- Londra seferini gerçekleştirmek üzere 242 kişiyle havalanan yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra üniversite hosteline düştüğü kazanın bilançosu netleşmeye başladı.
Ahmedabad polisinden yapılan açıklamada, kazanın ardından olay yerinde 290'dan fazla kişinin cesedine ulaşıldı.Yolculardan Ramesh Vishwaskumar Bucharvada'nın kazadan kurtulduğu, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Uçak kazasının yeni görüntüleri çıktı. Havalimanı pistini çeken güvenlik kamerası, kazayı saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, pistten kalkışını gerçekleştiren uçağın saniyeler içinde hızla irtifa kaybettiği ve çakıldığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Hindistan'daki uçak kazasından yeni görüntüler! Saniyeler içinde çakılmış - Son Dakika
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