Hindistan Hava Savunma Alarmda

HİNDİSTAN'ın hava savunma sistemlerinin yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bildirildi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi, Hava Kuvvetleri Komutanı Amar Preet Singh ile görüştü. Singh, Modi ile yaptığı görüşmede, hava savunma ağının yüksek alarm seviyesinde tutulduğu bilgisini aktardı.

Singh, batı sınırı boyunca uzun menzilli görev uçuşları yapan kuvvetlerin operasyonel hazırlık durumuyla ilgili Modi'ye bilgi vererek, bölgedeki hava üslerinde Operasyonel Hazırlık Platformlarının (ORP) sayısının artırıldığını belirtti.