Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek - Son Dakika
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Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek

03.08.2022 15:35

Hindistan'da dünyaevine giren bir çiftin evlilik sözleşmesindeki tuhaf maddeler dikkat çekti. Shanti ve Mintu adlı çiftin imzaladığı sözleşmede, "Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek" gibi maddeler yer alıyor.

Evlilik sözleşmelerinin daha çok ekonomiye yönelik olduğu biliniyordu. Olası ayrılık durumunda mal paylaşımını önceden belirlemek isteyen çiftlerin başvurduğu bu yöntemin bambaşka bir hali, Hindistan'ın Assam kentinde gerçekleşen bir düğünde uygulandı.

ÖZEL PARTİLERE YALNIZ GİTMEYECEKLER

Gelin Shanti ve damat Mintu, ayda sadece bir pizza yiyip her gün spor salonuna gitmek için birbirlerine söz verdi. Aynı zaman ikili evlilik sözleşmesinde her partide iyi fotoğraf çekmek, 15 günde bir alışveriş yapmak ve özel partilere yalnız gitmemek gibi maddelerde yer alıyordu. Sosyal medyada viral olan görüntülerde genç çift, üzerinde 'Sözleşme' yazan büyük bir karton parçasına imza attı.

Düğün sırasında imzaladılar! Evlenen çiftin kabul ettiği maddeler hayli ilginç

MADDELERİ GELİN OLUŞTURMUŞ

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede yayılmasından sonra evlilik sözleşmesine ilişkin açıklamada bulunan düğün davetlilerinden bir kişi, sözleşmenin maddelerini gelinin oluşturduğunu ve damadın bu durumu kabul ettiğini söyledi.

Düğün sırasında imzaladılar! Evlenen çiftin kabul ettiği maddeler hayli ilginç

HERKESİN ÖNÜNDE İMZA ATTILAR

Gelin ve damat düğün törenleri sırasında büyük karton kağıtta isimlerinin yazılı olduğu bölüme herkesin gözünün önünde imza attı.

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SON DAKİKA: Hindistan'da tuhaf evlilik sözleşmesi: Ayda sadece 1 kez pizza yemek, spor yapmayı aksatmamak ve iyi fotoğraf çekmek - Son Dakika
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