Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de onarım sırasında çöken binada 2 kişi öldü
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde çok katlı bir bina, bodrum katındaki onarım çalışmaları sırasında çöktü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı; Ulusal Afet Müdahale Gücü ekipleri arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
HİNDİSTAN'ın Satya Niketan bölgesinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Hindistan polisi, bugün saat 13.30 sıralarında başkent Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde çok katlı bir binanın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Binanın bodrum katında onarım çalışmaları yürütüldüğü sırada çöktüğünü belirten yetkililer, Ulusal Afet Müdahale Gücü ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Kaynak: DHA
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