Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kayması: En az 63 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde toprak kayması: En az 63 kişi hayatını kaybetti

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Hindistan'ın Kerala eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında en az 63 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, toprak kaymasına şiddetli yağmurların neden olduğunu aktarırken; yerel medyaya konuşan yetkililer hasarın boyutunun henüz tam olarak tespit edilemediğini belirtti. Kerala eyaletinin Wayanad bölgesindeki çay tarlalarında gerçekleşen toprak kaymasında evler çamur, su ve büyük taş akıntılarıyla doldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yoğun yağış nedeniyle bir köprünün çökmesi arama kurtarma operasyonlarını zorlaştırmaktadır. Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun tarım işçileri olduğu belirtilirken, en az 100 yaralı tedavi altına alınmış ve 250 kişi güvenli alanlara taşınmıştır. Wayanad bölgesi muson mevsiminde toprak kaymalarına eğilimli bir bölgedir.

30.07.2024 14:43
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(ANKARA) - Hindistan'ın Kerala eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında en az 63 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de mahsur kaldığı bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, toprak kaymasına şiddetli yağmurların neden olduğunu aktarırken; yerel medyaya konuşan yetkililer hasarın boyutunun henüz tam olarak tespit edilemediğini belirtti.

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinin Wayanad bölgesindeki çay tarlalarında şiddetli yağışlar büyük toprak kaymalarına neden oldu. En az 63 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin mahsur kaldığı toprak kaymasının bu sabah erken saatlerde gerçekleştiği belirtildi. Bölgede yaşayan işçi ve köylülerin evlerinin çamur, su ve büyük taş akıntılarıyla dolduğu bildirildi.

Felaket sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak bölgedeki kaynaklar, yoğun yağış nedeniyle bir köprünün de çökmesi nedeniyle arama kurtarma operasyonlarında zorluk yaşandığını ifade ediyor.

Hindistan'ın en popüler turistik rotalarından biri olarak bilinen Kerala'da yaşanan toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin çoğunun, çadırlarda uyuyan tarım işçileri olduğu söyleniyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çamurlu su akıntısının evlere ve araçlara dolduğu görülüyor.

Yerel hastanelerde en az 100 yaralının tedavi gördüğü ve şu ana kadar yaklaşık 250 kişinin kurtarılarak güvenli alanlara taşındığı aktarıldı.

Batı Ghats dağ sıralarının bir parçası olan dağlık Wayanad bölgesinin muson mevsiminde toprak kaymalarına eğilimli bir bölge olduğu biliniyor. Yerel medyada, toprak kaymalarının Mundakkai, Attamala, Chooralmala ve Kunhome gibi Wayanad'daki çeşitli noktaları etkilediği belirtildi.

Kaynak: ANKA

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