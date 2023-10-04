Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde 23 asker dahil 30 kişi kayboldu - Son Dakika

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde 23 asker dahil 30 kişi kayboldu

Hindistan\'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde 23 asker dahil 30 kişi kayboldu
Son Güncelleme: 04.10.2023 09:55

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde Lachen bölgesinde meydana gelen selde, ilk belirlemelere göre 23'ü asker olmak üzere toplam 30 kişi kayboldu. Selin buzul gölünün taşması sonucu meydana geldiği düşünülüyor ve yetkililer konuyu araştırıyor. Bangladeş'te ise bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 23'ü asker 30 kişi kayboldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Sikkim eyaleti Afet Yönetim Kurumu Genel Müdürü Prabhakar Rai, yerel saatle 22.00 sularında Lachen bölgesinde su seviyelerinin aniden yükseldiğini ve sel meydana geldiğini kaydetti.

Rai, ilk belirlemelere göre 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, bölgede bulunan askeri kuruluştaki 23 askeri personelin selde kaybolduğu belirtildi.

Öte yandan Bangladeş'te de bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldığı kaydedildi.

Selin "buzul gölünün taşması" nedeniyle meydana geldiğini düşünen yetkililer, konuyu araştırıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindistan'ın Sikkim eyaletinde meydana gelen selde 23 asker dahil 30 kişi kayboldu - Son Dakika
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