Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Açıyor

HİNDİSTAN ve Çin'in, 5 yıllık aranın ardından sınır ticaretini açacağı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Hindistan ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Vang'ın ziyaretinde iki ülke Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı yapıldığı vurgulanan açıklamada, toplantının olumlu geçtiği, iki tarafın da samimi görüş alışverişinde bulunduğu ve bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada Vang ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'ın da bir görüşme yaptığı aktarılarak, bu görüşmede 'istikrarlı, iş birlikçi ve ileriye dönük ilişki' kurulması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

İki bakanın, Çin ana karası ile Hindistan arasında 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların da yeniden başlatılması konusunda bir kez daha mutabık kaldığı kaydedilerek, aynı zamanda iki ülkenin birbirine turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde kolaylık sağlamak konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ayrıca iki bakanın 5 yıl aranın ardından belirlenen 3 noktadan sınır ticaretinin yeniden başlatılması ve iki ülke arasında ticaret ile yatırım akışı olması konusunda uzlaştığı da vurgulandı.