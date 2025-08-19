Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Açıyor

Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Açıyor
19.08.2025 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma konusunda anlaştı.

HİNDİSTAN ve Çin'in, 5 yıllık aranın ardından sınır ticaretini açacağı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Hindistan ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Vang'ın ziyaretinde iki ülke Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı yapıldığı vurgulanan açıklamada, toplantının olumlu geçtiği, iki tarafın da samimi görüş alışverişinde bulunduğu ve bir çalışma grubu kurulması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada Vang ile Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar'ın da bir görüşme yaptığı aktarılarak, bu görüşmede 'istikrarlı, iş birlikçi ve ileriye dönük ilişki' kurulması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

İki bakanın, Çin ana karası ile Hindistan arasında 5 yıl önce durdurulan direkt uçuşların da yeniden başlatılması konusunda bir kez daha mutabık kaldığı kaydedilerek, aynı zamanda iki ülkenin birbirine turist, iş, basın ve diğer ziyaretçi vizelerinde kolaylık sağlamak konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Ayrıca iki bakanın 5 yıl aranın ardından belirlenen 3 noktadan sınır ticaretinin yeniden başlatılması ve iki ülke arasında ticaret ile yatırım akışı olması konusunda uzlaştığı da vurgulandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Diplomasi, Hindistan, Politika, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Hakim Ziyech Süper Lig’e dönüyor Hakim Ziyech Süper Lig'e dönüyor
7 maç sonunda kalemini kırdı Acun Ilıcalı’nın takımında Sürpriz ayrılık 7 maç sonunda kalemini kırdı! Acun Ilıcalı'nın takımında Sürpriz ayrılık
Beyaz Saray’daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi Beyaz Saray'daki görüşmede Putin-Zelenski sürprizi
Araç sahipleri dikkat Resmi Gazete’de yayımlandı, artık zorunlu olacak Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
“İşsizlik yok, iş beğenmezlik var“ sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" sözleriyle tartışma yaratan iş insanı iflasın eşiğinde
Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti Devrilen ağacın altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Tekmeler yumruklar havada uçuştu Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Amedspor-Erzurumspor maçı sonrası ortalık savaş alanına döndü
Hadise’den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu Hadise'den dikkat çeken paylaşım: Masanın üstünde meydan okudu
Bankalar faiz oranlarını güncelledi İşte 2 milyon TL’nin aylık getirisi Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi

20:53
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 22:20:46. #7.11#
SON DAKİKA: Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.