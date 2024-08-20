Hindistan Yüksek Mahkemesi, Doktorların İş Yeri Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu

Dünya

(ANKARA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Koltaka Devlet Hastanesi'nde bir stajyer doktorun cinsel istismara uğrayıp öldürülmesinin ardından hastanelerde iş yeri güvenliğiyle ilgili doktorlardan oluşan "ulusal bir görev gücü" oluşturulmasına hükmederken, federal paramiliter güçlere de stajyer doktorun saldırıya uğradığı hastanede güvenliği sağlamaları talimatı verdi.

Koltaka Devlet Hastanesi'nde, 31 yaşındaki kadın bir stajyer doktorun cinsel istismara uğrayıp katledilmesi, ülke çapında protestolara neden olmuş; doktorlar, olaya ilişkin grev kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme, iş yeri güvenliği için doktorlardan oluşan bir heyet kurdu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Koltaka Devlet Hastanesi'nde iş yeri güvenliği konusunu görüşmek üzere doktorlardan oluşan "ulusal bir görev gücü" heyeti kurdu. Mahkeme yaptığı açıklamada, heyetin ülke genelinde sağlık çalışanlarının güvenliğine ve korunmasına yönelik kılavuz ilkeler oluşturmak üzere kurulduğu, heyetin üç hafta içinde bir ara rapor ve iki ay içinde de nihai bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra mahkeme, federal paramiliter güçlere stajyer doktorun saldırıya uğradığı hastanede güvenliği sağlamaları talimatı verirken, kadın cinayetiyle ilgili soruşturmanın durumuna ilişkin bir rapor sunmalarını da istedi.

Başyargıç: "Kadın doktorların güvenliğini korumak eşitlik ilkesi meselesidir"

Üç yargıçlı mahkeme heyetinin Başkanı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, "Kadın doktorların güvenliğini korumak ulusal çıkar ve eşitlik ilkesi meselesidir. Devlet bazı adımlar atmak için başka bir cinsel istismarı bekleyemez. Eğer kadınlar bir iş yerine gidemiyor ve güvende olamıyorlarsa, o zaman onları eşitliğin temel koşullarından mahrum bırakıyoruz demektir" dedi.

Hindistan'da doktorların "protesto nöbetleri" devam ediyor

Öte yandan, Hindistan'daki doktorlar ve sağlık çalışanları, protesto gösterilerine devam ederken; katledilen meslektaşları için sokaklarda nöbet tutmaya devam etti. Hindistan Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, doktorların hızlı bir cezai soruşturma talebiyle acil olmayan hastalara bakmayı reddettikleri bildirildi.

Yüksek Mahkeme ise, tüm doktorlardan işlerine geri dönmelerini istedi.