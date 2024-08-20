Hindistan Yüksek Mahkemesi, Doktorların İş Yeri Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Doktorların İş Yeri Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Doktorların İş Yeri Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Koltaka Devlet Hastanesi'nde bir stajyer doktorun cinsel istismara uğrayıp öldürülmesinin ardından iş yeri güvenliğiyle ilgili doktorlardan oluşan bir görev gücü oluşturulmasına hükmetti. Ayrıca federal paramiliter güçlere de saldırının yaşandığı hastanede güvenliği sağlamaları talimatı verildi.

20.08.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Koltaka Devlet Hastanesi'nde bir stajyer doktorun cinsel istismara uğrayıp öldürülmesinin ardından hastanelerde iş yeri güvenliğiyle ilgili doktorlardan oluşan "ulusal bir görev gücü" oluşturulmasına hükmederken, federal paramiliter güçlere de stajyer doktorun saldırıya uğradığı hastanede güvenliği sağlamaları talimatı verdi.

Koltaka Devlet Hastanesi'nde, 31 yaşındaki kadın bir stajyer doktorun cinsel istismara uğrayıp katledilmesi, ülke çapında protestolara neden olmuş; doktorlar, olaya ilişkin grev kararı almıştı.

Yüksek Mahkeme, iş yeri güvenliği için doktorlardan oluşan bir heyet kurdu

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Koltaka Devlet Hastanesi'nde iş yeri güvenliği konusunu görüşmek üzere doktorlardan oluşan "ulusal bir görev gücü" heyeti kurdu. Mahkeme yaptığı açıklamada, heyetin ülke genelinde sağlık çalışanlarının güvenliğine ve korunmasına yönelik kılavuz ilkeler oluşturmak üzere kurulduğu, heyetin üç hafta içinde bir ara rapor ve iki ay içinde de nihai bir rapor hazırlayacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra mahkeme, federal paramiliter güçlere stajyer doktorun saldırıya uğradığı hastanede güvenliği sağlamaları talimatı verirken, kadın cinayetiyle ilgili soruşturmanın durumuna ilişkin bir rapor sunmalarını da istedi.

Başyargıç: "Kadın doktorların güvenliğini korumak eşitlik ilkesi meselesidir"

Üç yargıçlı mahkeme heyetinin Başkanı Dhananjaya Yeshwant Chandrachud, "Kadın doktorların güvenliğini korumak ulusal çıkar ve eşitlik ilkesi meselesidir. Devlet bazı adımlar atmak için başka bir cinsel istismarı bekleyemez. Eğer kadınlar bir iş yerine gidemiyor ve güvende olamıyorlarsa, o zaman onları eşitliğin temel koşullarından mahrum bırakıyoruz demektir" dedi.

Hindistan'da doktorların "protesto nöbetleri" devam ediyor

Öte yandan, Hindistan'daki doktorlar ve sağlık çalışanları, protesto gösterilerine devam ederken; katledilen meslektaşları için sokaklarda nöbet tutmaya devam etti. Hindistan Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamada, doktorların hızlı bir cezai soruşturma talebiyle acil olmayan hastalara bakmayı reddettikleri bildirildi.

Yüksek Mahkeme ise, tüm doktorlardan işlerine geri dönmelerini istedi.

Kaynak: ANKA

Devlet Hastanesi, Hindistan, Dünya, Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan Yüksek Mahkemesi, Doktorların İş Yeri Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
13:46 İsrail’de zorunlu askerlik ayaklanması Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor İsrail'de zorunlu askerlik ayaklanması! Polis, toplanan kalabalığa müdahale ediyor
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:22:06. #1.13#
SON DAKİKA: Hindistan Yüksek Mahkemesi, Doktorların İş Yeri Güvenliği İçin Görev Gücü Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement