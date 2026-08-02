Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
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Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Hindistan\'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82\'ye yükseldi
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Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 82’ye yükseldiği bildirildi.

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği belirtildi. 

HASAR GÖREN ALTYAPININ YEDNİDEN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ise afetzedelerden bazılarının evlerine dönmeye başladığını kaydederek, hükümetin acil yardım ile tazminat ödemeleri, geçim kaynaklarının yeniden oluşturulması, okulların onarılması ve hasar gören altyapının yeniden inşası için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hindistan, Assam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi - Son Dakika
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