Hindistan\'da selde hayatını kaybedenlerin sayısı 82\'ye yükseldi

Hindistan basını, Assam Eyaleti Afet Yönetim İdaresi'nin (ASDMA) eyaletteki şiddetli yağış ve sellere ilişkin açıklama yaptığını duyurdu. Açıklamada, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 82'ye yükseldiği belirtildi.

HASAR GÖREN ALTYAPININ YEDNİDEN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Assam Eyaleti Başbakanı Himanta Biswa Sarma ise afetzedelerden bazılarının evlerine dönmeye başladığını kaydederek, hükümetin acil yardım ile tazminat ödemeleri, geçim kaynaklarının yeniden oluşturulması, okulların onarılması ve hasar gören altyapının yeniden inşası için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.