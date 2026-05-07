Hindistan'da tekne alabora oldu: 3 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hindistan'da tekne alabora oldu: 3 ölü, 3 kayıp

Hindistan\'da tekne alabora oldu: 3 ölü, 3 kayıp
07.05.2026 10:06  Güncelleme: 10:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uttar Pradesh eyaletinde bir aileyi taşıyan tekne, şiddetli yağmur sonucunda alabora oldu. 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradesh eyaletinde bir aileyi taşıyan teknenin nehirde alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletine bağlı Hamirpur bölgesinden geçen Yamuna Nehri'nde dün gece saatlerinde tekne kazası meydana geldi. Bir düğün töreninin ardından nehrin karşı kıyısına meyve toplamaya giden 9 kişilik aileyi taşıyan tekne, dönüş yolunda şiddetli yağışın etkisiyle alabora oldu. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, suya düşen 9 kişiden 3'ünün kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.

Bölgeye sevk edilen ulusal ve yerel arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, 1'i kadın 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Nehirde kaybolan 3 çocuğu arama kurtarma çalışmalarının ise dalgıçların katılımıyla sürdüğü bildirildi. Yetkililer, devam eden arama faaliyetleri ve zorlu koşullar nedeniyle halka nehir kıyılarından uzak durmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Çevre, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da tekne alabora oldu: 3 ölü, 3 kayıp - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çirkinler’e operasyon 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Çirkinler'e operasyon! 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gaziantep’te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada Gaziantep'te fırtınaya yakalanan çobanın zor anları kamerada
Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu
Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı Hastane kantininde nefes borusuna şeker kaçan 4 yaşındaki kız Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
İran: ABD’nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz İran: ABD'nin 14 maddelik barış teklifini değerlendiriyoruz
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ın birleşme çağrısına cevap Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

10:00
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
09:56
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
Yetişkin içerik üreticisinin Beşiktaş ile kıyaslandığı paylaşıma verdiği yanıt olay oldu
09:29
Aziz Yıldırım’dan bomba açıklamalar
Aziz Yıldırım'dan bomba açıklamalar
09:05
Barış Manço’nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
Barış Manço'nun sahne arkadaşı Hüseyin Cebeci evinde ölü bulundu
08:39
ABD’ye en yakın müttefikinden darbe Dev operasyonu durduran rest
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
08:28
İstanbul’da tepki çeken görüntü Genç kızı gizlice kayda aldı
İstanbul’da tepki çeken görüntü! Genç kızı gizlice kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 10:09:01. #7.13#
SON DAKİKA: Hindistan'da tekne alabora oldu: 3 ölü, 3 kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.