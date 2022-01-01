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Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti

01.01.2022 12:07
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki bir Hindu tapınağının kapısında yaşanan izdihamda 12 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

İbadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce Hindu, yılbaşı öncesi Cammu şehri yakınlarındaki Katra'da bulunan Mata Vaishnav Devi tapınağına gitti. Görgü tanıklarının ifadesine göre, tapınağın giriş-çıkış kapısında izdiham yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda 12 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, derin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

2011 VE 2013'TE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Hindistan'da dini bayramlarda ve tapınak ziyaretlerinde sıkça izdiham olayları görülüyor. 2013 yılında Madhya Pradeş eyaletinde bir Hindu festivalinde yaşanan izdihamda 115 kişi hayatını kaybetmişti. 2011 yılında da Kerala eyaletindeki dini bayram kutlamalarında 100'den fazla kişi ölmüştü.

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India, Hindu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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