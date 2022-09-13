Hindistan'da sarı renkli bir yılanın bir kadının kulağına sıkıştığını gösteren bir video internette viral oldu. Görüntülerde kadının kulağına sıkışan yavru yılanın doktorlar tarafından çıkartılmaya çalışıldığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medya paylaşımının yeri ve zamanına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan paylaşılan görüntüde yılanın başının kadının kulağından dışarı bakarken görüldü. Doktorun yılanı kulaktan çıkarması için yoğun bir çaba gösterdiği görülürken, yılanın çıkmamak için direnmesi dikkat çekti.
Bununla birlikte, bazı izleyiciler videonun sahte olabileceğini düşünürken bazıları tamamen gerçek olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar ise yılanın kulak kanalına nasıl girebileceğine dair şüphelerini paylaştı.
Son Dakika › Dünya › Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda - Son Dakika