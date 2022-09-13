Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda - Son Dakika
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Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda

13.09.2022 14:41

Hindistan'da meydana gelen olayda bir kadının kulağına yılan kaçtı. Yılan, hastanede doktorlar tarafından kadının kulağından çıkarılırken o anlar sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Hindistan'da sarı renkli bir yılanın bir kadının kulağına sıkıştığını gösteren bir video internette viral oldu. Görüntülerde kadının kulağına sıkışan yavru yılanın doktorlar tarafından çıkartılmaya çalışıldığı anlar kameraya yansıdı. Sosyal medya paylaşımının yeri ve zamanına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

DOKTOR YILANI ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞTI

Öte yandan paylaşılan görüntüde yılanın başının kadının kulağından dışarı bakarken görüldü. Doktorun yılanı kulaktan çıkarması için yoğun bir çaba gösterdiği görülürken, yılanın çıkmamak için direnmesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bununla birlikte, bazı izleyiciler videonun sahte olabileceğini düşünürken bazıları tamamen gerçek olduğunu söyledi. Bazı kullanıcılar ise yılanın kulak kanalına nasıl girebileceğine dair şüphelerini paylaştı.

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